Også kjøpmennmå kjøpe varer til eige bruk. Foto: Håkon C. Hartvedt

Om ikkje vêret har vore optimalt, er Odd Sverre Larsen i SPAR Fitjar godt nøgd med sommarhandelen.

– Det er klart at vêret spelar inn, Med sol og finevêr kjem det fleire folk til Fitjar, men midt i det heile er eg godt nøgd med salet så langt, smiler Odd Sverre Larsen medan han plukkar varer opp i ein SPAR-plastpose. Også ein kjøpmann må kjøpe varer til eige bruk.

Grillmat og grønt

Ikkje uventa er det grillmat det går mest av no i sommar.

– I tillegg sel me meir frukt og grønt - pluss is og drikkevarer på denne tida enn resten av året, seier Larsen.

– Det farande båtfolket kjem mykje med vêret, men hyttefolket er her, og me merker godt at me er fleire som bur på Fitjar i sommarmånadene enn vanleg.

Det var elles bra med båtar på Sjøsio då Fitjarposten var nedom kaien i går.

Frå Sjøsio i går. Foto: Håkon C. Hartvedt