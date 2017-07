F.v. Jørn Sundet, Eivind Flatholm Sundet, Sunniva Flatholm Sundet, Tom-Asle Flatholm og Olivia Fjell Flatholm . Foto: Håkon C. Hartvedt

To familiar, den eine frå Bergen, den andre frå Trondheim, ferierer for tida på Flatholmen.

– Me har det kjempefint. Er glad i sjølivet med bading, fiske, øylivet og skjergarden med alle dei vakre holmane, seier store og små.

Dei to jentene: Olivia og Sunniva fortel at dei badar kvar dag uansett vêr!! Badetemperatur? – Nei, slikt bryr dei seg ikkje om.

Slekt på Fitjar

Heilt utan tilknyting til bygda er dei ferierande ikkje, sjølv om dei ikkje til vanleg bur på Fitjar. Tom-Asle Flatholm er son til Terje Flatholm som er bror til Gunn Kvernenes. Bestefar til Tom-Asle, Oscar Flatholm, vart fødd og voks opp på Flatholmen. I 1964 bygde han seg hytte der. Jørn Sunde er gift med Mai-Liz Flatholm. Så tilknytinga er klår der òg.

No bur dei i to hytter. Dei eine har dei lånt av Gunn og Bjarne Kvernenes. Og dei storkosar seg, noko dei har gjort i sommar etter sommar. Familien til Tom-Asle er her omtrent kvar einaste sommar. Jørn og dei ikkje så ofte, men dei er her mykje dei og.

Om ikkje dei vaksne er like ihuga til å bade som dei unge, likar dei desto betre å fiske. Det går på makrell, torsk, lyr, og sei. Pakkar fisken i folie og grillar.

–Eit år salta me og lagde klippfisk, smiler Jørn, før dei går i båten og igjen set kursen ut i det vakre øyriket vårt.