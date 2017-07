På tur inn i «vindmøllelandet». Foto: Håkon C. Hartvedt

Det var fin gjeng frå Bømlo med slektningar frå Lillestrøm me møtte ved Olstjødno i dag. No ville dei på tur i «vindmølleland».

Rolf Egil Agasøster Selsås bur i Kopervik, men har hytte på Bømlo. Han er nevø til NIls Agasøster og har altså bindingar til det vakre øyriket vårt. Men han set òg pris på Fitjarfjellet, og synest det er flott at ein no kan køyra opp til Olstjødno. Saman med slektningar frå Lillestrøm ville han ta ein rundtur på dei mange flotte vegane i fjellet.

– Eg gjekk nyleg ein rundttur på 6 km her. No vil eg gå denne turen om igjen med nye folk, seier han, og smiler til gjestane frå Lillestrøm.

Gjestar som er svært nøgde.

– Flott å berre koma opp her og sjå den nydelege skjergarden, og for oss er jo vindmøllene ei eksotisk sak, seier Geir Karlsen. – Det er forståeleg at folk har forskjellege meiningar om dette. Men eg synest faktisk at vindmøllene er estetisk vakre, legg han til.

Kona Elisabeth skryt og over den storslegne naturen og over korleis vegane har gjort denne svært tilgjengeleg.

– Nettopp det er faktisk ein av grunnane til at me tok turen opp hit, seier ho, før dei alle dei tek turen inn i «vindmøllelandet» - med minsten i barnevogn.

Bil og båt

Frå hytta på Agasøster køyrde halvparten av dei til Fitjar med bil. Dei andre brukte båten. Tilbake skulle dei byte på det.

– Eit svært bra opplegg, spør du oss.

Den glade turgjengen. F.v. Roy Egil Selsås, Sandra Selsås, Heine Karlsen, Catherine Selsås, Erik Selsås, Sverre Karlsen, Elisabeth Karlsen og Geir Karlsen. Bak: Svein Svensen. Foto: Håkon C. Hartvedt.