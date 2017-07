Solfrid Skorpen (t.h.) bur på Os og nyttar seg ofte av tenestene til Vågens Kro på Sandvikvåg. Denne gongen var det is som stod på ønskjelista. Bak disken finn me Inger Muri Slettebø. Ho skal ta etableringsprøve for serveringsløyve. – Eg vil prøva å starta opp noko i Trondheim saman med sambuaren min Herish Hussein Mohammad, fortel ho. Foto: Håkon C. Hartvedt

Det er slagordet til Vågen`s kro på Sandvikvåg. Eit slagord dei klarer å følgje opp.

– Ja, me gjer det. Det var ein som tok tida på meg her om dagen. Då brukte eg berre 4 minutt, smiler dagleg leiar Arne Vågen til fitjarposten.no. – Men det gjeld berre 100 g og 160 g burgarar. Om dei skal vera større enn det, treng eg nokre ekstra minutt, legg han til. Både smart og nødvendig i det dei mellom kundane har dei som står og trippar fordi dei skal nå ferja.

Følgjer dagen

Salet i Vågen`s Kro ser elles ut til å følgja syklusen frukost-midddag-kveld, i alle fall til ein viss grad. Om morgonen sel dei mest bagettar, medan det etter klokka 12.00 blir meir meir hamburgarar og annan varmmat. På menyen finn me mellom anna nuggets, biffsnadder, løvsteikburgar, kyllingburgar og meire til.

7. året

Det er no 7. år sidan Vågen`s kro tok over etter A. Johs. Sandvik som og selde daglegvarer. Det sel dei ikkje no. – Men eg er rimeleg trygg på at me etter kvart har funne det varesortimentet me skal ha som ei kro midt i trafikken, seier Arne Vågen. Bortsett ifrå at me planlegger å kunne servere middag som folk kan ta med seg. Me skal få lagt ein liten brosjyre på dette, men tanken er at folk kan bestilla kvelden før. Me har jo mange faste kundar mellom dei vegfarande. Og menyen vil me variera for kvar dag, seier Arne Vågen, til slutt.

Vågen`s kro ligg «midt i trafikken» på Sandvikvåg. Foto: Håkon C. Hartvedt