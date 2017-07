Ver aktsam, og ikkje stress i trafikken, oppmodar NAF. Illustrasjonsfoto: NAF

– 10 km over fartsgrensa kan få fatale konsekvensar, hevdar NAF. Sjå pressemeldinga nedanfor.

«Det er mange som blir fristet til å tråkke litt ekstra på gassen på veien i sommer, men det er marginalt med tid å spare på å bryte fartsgrensen.

— Ved å øke farten fra for eksempel 80 km/t til 90 km/t over en strekning på 10 km, kommer du omkring 50 sekunder raskere frem, og har kanskje tatt noen sjanser i trafikken, forteller Jan Ivar Engebretsen, kommunikasjonsrådgiver i NAF.

I denne tabellen ser du hvor mye tid du sparer på å bryte fartsgrensen.

Tidsbesparelse per mil: Hastighet Hastighetsøkning 90 km/t 100 km/t 110 km/t 80 km/t 50 sek 1 min 30 sek 2 min 3 sek 90 km/t 40 sek 1 min 13 sek 100 km/t 33 sek





Stress ned

Øker du farten fra 90 km/t til 110 sparer du altså ett minutt og 13 sekunder per mil. Holder du jevnt 110 i ti mil sparer du 12 minutter og 17 sekunder. For de fleste blir besparelsen enda mindre, da de færreste klarer å holde jevnt 20 km/t over fartsgrensen i så lang tid. Dessuten står fotoboksene klare på veien, og du øker sjansene for å ta dårlige sikkerhetsvalg. Nøkkelen er å stresse ned, og vurdere hvorvidt du skal ha fokuset på hvor dårlig tid du har.

Kan koste dyrt ved bråstans

I tillegg til å spare minimalt med tid øker du sjansen for ulykker betraktelig ved å kjøre for fort. Det du klarer å stoppe for i 80 km/t ville du med 10 km/t mer på speedometeret truffet med 50 km/t.

Hastighet Økt hastighet XX 50 60 40 70 80 45 80 90 50 80 100 70

Resultat ved tørr asfalt og med ett sekunds reaksjonstid.

Stress i trafikken kan være farlig - både for deg selv og dine medtrafikanter. Det er viktig at bilførere lærer seg å nyte en kø, du får ikke gjort noe annet.

— NAF oppfordrer bilistene til å holde køen og bidra til jevn hastighet som gir bedre trafikksikkerhet, sier Engebretsen.»