Leander Helland med diplom etter graderinga. Foto: Kjetil Rydland. Nye karatebelte på Vikahaugane Ein heil flokk frå Fitjar Shotokan Karateklubb graderte til nye belte under den store karatesamlinga på Vikahaugane i helga.

11.06.2017 Kjetil Rydland

Leon Skumsnes Helland, stolt representant for dei yngste Fitjar-spelarane, her i trearkamp mot Trott. Foto: Kjetil Rydland. Fitjar Spar Cup ein kjempesuksess! Med nyvinninga trearfotball fekk me sjå stort engasjement og topp idrettsglede...