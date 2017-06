Dagleg leiar i Midtfjellet Vindkraft AS, Erik Mortensen, kan gle seg over positive tal for Midtfjellet for 2016. Foto: Håkon C. Hartvedt

Midtfjellet Vindkraft kom ut med pluss-tal i 2016.

Rekneskapen for Midtfjellet Vindkraft AS ligg no føre og syner at selskapet hadde ei omsetnad på 81,5 millionar kroner i 2016.

– I tillegg til at det generelt var eit dårlig vind-år, var vindparken framleis påvirka av brannen som oppstod i turbin 43 den 31. oktober 2015.

Vindparken var ikke fullt operativ igjen før 1 desember 2016. Kostnadene var som forventa. Ordinært resultat før skatt ble 8 millionar kroner.

Det vart teke ut eit utbytte på 25 millionar kroner til eigarane for 2016, heiter det på Midtfjellet Vindkraft AS si nettside.