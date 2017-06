Brikka som kua ber rundt halsen, har informasjon om kor mykje fôr denne kua får ut av automaten, men digitaliseringa hos kyrne i Fitjar er ikkje komen så langt som hos mange andre. Foto: Kjetil Rydland.

Digitalisering gir friskare kyr og lågare utslepp, skriv TINE i ei pressemelding, og refererer til veterinær og doktorgradsstipendiat Gunnar Dalen.

Veterinær Gunnar Dalen ser mange gevinstar ved digitaliseringa av mjølkeproduksjonen, ifølgje pressemeldinga frå TINE. Digitalisering av fjøset vil gi endå betre dyrehelse, mindre antibiotikabruk og lågare klimagassutslepp.

Mellom kvar tredje og fjerde liter mjølk går no gjennom ein mjølkerobot. Noreg er eitt av dei landa i verda med størst tettleik av robotbruk. Gevinsten for bonden har blant anna vore ein meir fleksibel arbeidsdag. Når du ikkje treng å vera i fjøset til faste tider, er det lettare å følgja ungar i barnehagen eller henta på fotballtreninga. Men robotane vil også gi mjølkeproduserande kyr betre oppfølging av helsa – og lågare klimagassutslepp

Følgjer dyret minutt for minutt

Ved sida av å sjekka kvaliteten på mjølka vil framtidig sensorteknologi kunna hjelpa bonden med å avgjera når kua treng tilsyn fra ein veterinær. Og ved å gi beskjed tidlig nok kan teknologien bidra til å redusera bruken av antibiotika ytterlegare. Noreg har redusert antibiotikabruken med 60 prosent dei siste 15 åra, og berre Island bruker mindre i Europa. Dette førebyggjer framveksten av antibiotikaresistente bakteriar – ei av dei alvorlegaste helseutfordringane verda står overfor.

– Ein robot skal likevel aldri vurdera antibiotikabehandling av ei ku, men heller varsla om unormale verdiar. Dette kan bonden nytta som tilleggsinformasjon når vedkommande skal ta ei avgjerd om å eventuelt tilkalla veterinær, påpeikar veterinær i TINE og doktorstipendiat, Gunnar Dalen.

Alt dette ligg ikkje i framtida, for teknologien kan allereie i dag gi mykje informasjon til bonden. Dagens sensorar kan blant anna fortelja kor mykje kua rører på seg i løpet av ein dag og korleis stoffskiftet er. Teknologien gir ei slags oversikt over kva som skjer i fjøset, om ei ku er halt – eller om det er andre problem.

– Dette er viktige parametrar på om ei ku har det bra. Av og til førekjem det også mobbing i fjøset – altså at eit dyr blir frose ut og plaga av flokken. Det kan gå tøft for seg når ei ku veg 600 kilo, opplyser Dalen.



Kyrne hos storfebøndene på Rydland må venta til Karl André kjem og mjølkar dei. Foto: Kjetil Rydland.

Mjølkerobotar til Fitjar

Så langt er det ingen mjølkerobotar i Fitjar, men i løpet av året vil det koma to. Lars Ove Rimmereid fortel til Fitjarposten at kyrne hans kan gle seg til at nye robot står klar i september. Men Lars Ove reknar ikkje med å bli først i Fitjar, for Kristoffer Dalen byggjer òg ny flor, og vil nok slå han, om enn med liten margin.

Verken kyrne på Fitjargarden eller på Rydland kan gle seg over sjølvbetjening i mjølkestallen. Dei må fint venta til bonden kjem og mjølkar, morgon og kveld.

Men både Tore Sigurd Fitjar og storfebøndene i Ovbygdo bruker datateknologi til å dosera rett mengde kraftfôr til kyrne sine. Kvar ku går rundt med ei brikke som styrer kor mykje kua får ut av fôringsautomaten. Men opplysningane i brikken må bøndene leggja inn manuelt via datamaskin.

Friske dyr gir lågare klimautslepp

Eit moment ved god kuhelse som sjelden blir trekt fram, er at friske kyr også produserer mindre metangass, ein fordøyelsesgass som er skadeleg for klimaet. Grunnen til dette er at friske dyr treng mindre energi – eller fôr, for å produsera mjølk. Og mindre fôr gir mindre metangassproduksjon. Dermed står friske dyr for eit mindre klimagassutslepp per mjølkeglas enn sjuke dyr.

God kuhelse er med andre ord bra for kua, bra for folkehelsa – og bra for klimaet.

