Fitjar Spar Cup ein kjempesuksess!

Leon Skumsnes Helland, stolt representant for dei yngste Fitjar-spelarane, her i trearkamp mot Trott. Foto: Kjetil Rydland.

Med nyvinninga trearfotball fekk me sjå stort engasjement og topp idrettsglede under andre dag av Spar-cupen, og innimellom skein til og med sola.

Leon Skumsnes Helland fortel at han begynte med organisert fotballtrening i år; laget hans trenar ein gong i veka på kunstgraset. Og trenar er pappa Vegar Helland.



Godt å ha ein stødig og engasjert trenar på sidelinja; Vegar Helland dirigerer troppane sine. Foto: Kjetil Rydland.

Laget hans spela trearfotball for første gong, i ein av dei seks "kassane" som var monterte på grasbanen i dag. Dei både vann og tapte kampar, men såg ut til å takla begge delar like godt. Dei jubla som skikkelege proffar over scoringar, men av og til litt for lenge, slik at motstandarane fekk ope mål. Etter kampen såg det likevel ikkje ut til at dei dvelte så lenge ved det som hadde skjedd i kampen. Og godt er det.



Julie Torvund Midtsæter, fersk, men stødig dommar i Spar Fitjar Cup. Foto: Kjetil Rydland.

Dommar i kampen mot Trott var Julie Torvund Midtsæter. Ho hadde god kontroll over fløyta og det som gjekk for seg på banen. Sjølv var ho fornøgd med kampen, og syntest det hadde vore kjekt. Saman med dei andre nye dommarane av året fekk ho prøva seg i dag, under kyndig rettleiing av Roald M. Nilsen og Finn Ingvar Havnerås. Roald Nilsen var travelt oppteken med følgja opp dommarane, og let vel over innsatsen.



Her er det gutane frå Selbjørn IL som har fått pokalane sine av speaker Agnar Aarskog og Anne Helene Vestbøstad. Foto: Kjetil Rydland.

I løpet av søndagen var heile 48 lag i aksjon; i dag var også Austevoll Idrettsklubb representert. Som vanleg gjekk kampane presist og greitt unna, slik det alltid er når fotballgruppa i Fitjar IL arrangerer cup. Og fotballfolket kan gle seg over at årets største tilskiping er gjennomført med suksess, trass i utrygt vêr og litt våt bane.

Som vanleg er dette store arrangementet eit samarbeid mellom alle gode krefter i fitjarfotballen. Anne Helene Vestbøstad har vore med i årevis. Denne gongen har ho fått god hjelp med kampoppsettet av den nye daglege leiaren i Fitjar Idrettslag, Vidar Aarskog.

Minileiar Gro Hatlevik, Birte Steinsland Vik, Gunn Evy Henriksen, Kari Steinsland Vik, Sigbjørg Vestbøstad og Sigrid Skram Isdahl har alle ytt viktige bidrag. Det same har heile A-laget, som har laga til banane, og Odd Magnar Volden hentar og bringar trearbanar og femarmål, som Fitjar har lånt. Innsatsen til dommarkontaktane har me nemnt før. Elles er det kjekt å sjå at gløden ikkje har gått ut av gamle eldsjeler som Agnar Aarskog og Gisle Levåg.

Me gratulerer Fitjar-fotballen og Spar med ei solid gjennomføring av eit kjekt arrangement.