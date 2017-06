Illustrasjonsfoto: FP-arkiv/HCH

– Eg kan knapt hugse å ha sett så lang kø, summar Ingmund Bjordal på telefon til fitjarposten.no.

– Det er kø heilt til Kjelsnes, eller for dei som ikkje er så kjent kan du seie at det er kø heilt til nordre Engevik, legg han til. Då snakkar me om rundt 4-5 kiliometer.

Stor utfart og fotballcup

Den lange køen skuldast både stor utfart på fredag, med tilsvarande heimfart i dag, opplyser Vegtrafikksentralen. I tillegg har det vore arrangert fotballcup på Bømlo.

– Ferjemannskapet på strekninga opplyser til oss at det er ei lita forseinking på ruta, men den skal ikkje være større enn maks fem minutt. Ferja vert fylt opp med så mange bilar som det er muleg. Folk er berre nøydde nødt til å smørje seg med tolmodt, seier trafikkoperatør Tom Hansen i Vegtrafikksentralen til bt.no.