Spreke fitjarbuar i Nordsjørittet

Blide Fitjar-jenter i niårsklassen. Foto: Kjetil Rydland. God stemning på Spar Fitjar Cup Første dag av Spar-cupen blei avvikla i litt grått spelevêr i dag, og vonleg held regnet seg vekke under...

09.06.2017 Håkon C

Rebekka, høgt til vers, set ei ny kasse under seg. Foto: Håkon C. Hartvedt Sumobryting og bruskasseklatring Begge dei to aktivitetane som tittelen vitnar om fann stad på Rimbareid skule i ettermiddag