Endeleg vann A-laget!

Scoring og tre poeng til Torbjørn Korsvik t.h. mot Follese. Arkivfoto Fitjarposten / Kjetil Rydland

Laurdag kveld kom A-laget heim frå Askøy med årets første trepoengar i bagen, etter 3-1 over Follese.

Det var ein godt fornøgd Fitjar-trenar me snakka med laurdag kveld. Kjell Træet sine menn følgde taktikken mot Follese på Askøy og hadde rimeleg kontroll på motstandarane sine. Rett nok var ikkje Follese noko stort lag. – Men det kan vera me som spelte dei dårleg, seier Kjell.

Han gjorde eit lite grep med lagoppstillinga før start i går, då han flytta Markus Helland Tislevoll inn i midten ved sida av Helge M. Træet på defensiv midtbane. Dette viste seg å vera eit lukkeleg val; Markus gjorde ein god figur i ein litt uvant posisjon. – Både Markus og Helge var enormt gode, seier Fitjar-trenaren.

På sidene skapte Marius Helland Storebø og Leander Reigstad store vanskar for Follese. Og ikkje minst spiss Jan Åge Tislevoll var flink å pressa høgt, slik at Follese ikkje fekk sett i gang spelet sitt bakfrå.

Førsteomgangen var jamn, og Fitjar kunne gå til pause med leiing 1-0. Markus H. Tislevoll scora i sluttminuttet. Follese gjekk opp til 1-1 på straffe rett etter pause, men Fitjar fall ikkje saman. Tvert imot heldt dei fram med å vinna duellar. – I dag var me gode i duellspelet, seier Kjell Træet.



Og dei stod kampen ut, sjølv om dei fekk ein mann utvist 20 minutt før slutt. Mats Vestvik fekk gult kort nummer to for dagen då han sparka vekk ballen lenge etter at dommaren hadde blåse i fløyta. Likevel kjempa laget godt kampen ut og vann fortent 3-1.

Etter årets første trepoengar har Fitjar karra seg opp på nest sisteplass i 5. divisjon, med eitt minusmål færre enn Nordnes. Nettopp den nye tabelljumboen er motstandar for Fitjar på Møhlenpris komande fredag. Den kampen går utan Sander Tverborgvik og Mats Vestvik, som ettar dagens kortsamling får karantene.

Med siger over Nordnes vil Kjell Træet sine utvalde igjen ha ein viss kontakt med laga midt på tabellen. Det viser seg nemleg at det er fleire lag som slit med å ta poeng i årets serie.



Follese – Fitjar 1-3 (0-1)

Follese kunstgress

Laurdag 10. juni kl. 15.00

Seriekamp 5. divisjon avd. 01 Hordaland

Dommar: Arsim Ajeti, Vamyra IL

Gule kort for Fitjar: Sander Tverborgvik (50.), Svein Arne J. Raunholm (87.) og Helge M. Træet (90.).

Raudt kort: Mats Vestvik (2 x gult kort 75.)



Mål: 0-1 Markus Helland Tislevoll (44. min.), 1-1 Alexander A. N. Johannessen (straffe, 47. min.), 1-2 Torbjørn Korsvik (58. min.), 1-3 Helge M. Træet (75. min.)

Fitjar sitt lag mot Follese: Ruben Træet, Svein Arne Jordan Raunholm, Nils Ingard Tislevoll, Torbjørn Korsvik, Sander Tverborgvik, Helge Myrmel Træet, Markus Helland Tislevoll, Mats Vestvik, Leander Reigstad (Nabil Amir Makawi Zeynalabedien 89.), Marius Helland Storebø (Arild Fitjar Waage 81.) og Jan Åge Tislevoll (Jonas Aleksandersen 84.).



