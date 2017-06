Ny siger til jentene

Målscorar Siren Vik utfordrar Austevoll-forsvaret. Foto: Kjetil Rydland.

17-årslaget til Fitjar IL vann sin femte kamp på rad då dei i dag møtte Austevoll på heimleg kunstgras.

Sluttresultatet blei 4-2 etter at det stod 3-0 ved pause. Scoringane i første omgang kom slik; 1-0 på sjølvmål, 2-0 ved Mari Hatlevik og 3-0 ved Siren Vik.

I andre omgang scora Mari Hatlevik sitt mål nummer to for dagen, og sjølv om Austevoll reduserete to gonger, hadde Fitjar-jentene god kontroll på slutten av kampen.

Trenar Karsten Vestbøstad synest jentene hans spela ein god kamp, spesielt i første omgang. Med tanke på at Fitjar stilte med fleire svært unge spelarar mot AIK, var dagens kamp ein imponerande prestasjon.

Etter fem sigrar på rad ligg Fitjar heilt på topp i 3. divisjon J17 avd. 01 Hordaland.

Fitjar stilte med desse spelarane:

Hannah-Oline Tranøy Stokken, Linnea Vestbøstad, Siren Vik, Marion Træet, Nora Marie Hellesund, Frida Hatlevik Kjerland, Mari Hatlevik, Frida Alfsvåg Traa, Kari Lambach Fitjar, Malin Tislevoll, Amalie Henriksen, Marte Rimmereid, Malin Jensen Westvik.



Jentene jublar for ein ny siger. Foto: Kjetil Rydland.