Rebekka, høgt til vers, set ei ny kasse under seg. Foto: Håkon C. Hartvedt

Begge dei to aktivitetane som tittelen vitnar om fann stad på Rimbareid skule i ettermiddag

Bruskasseklatring krev både mot, balanse og sterk fokus. Ei av dei som meistra dette svært bra var Rebekka Hrafnsdottir Tverborgvik. Høgare og høgare steig ho til vers, putte stadig nye kassar opp under føtene.

22 kassar klarte ho å plassere under seg, men då ho skulle hente inn den 23. kassa kom heile «tårnet» i sving og heile stasen dundra i bakken. Det gjorde ikkje Rebekka som vart halden trygt oppe, og seinare heist roleg ned av Johannes Olsen.

– Eg skjønte at no rasar det, og var nok litt redd før eg merka at klatre tauet heldt med oppe, smiler ho etter seansen.

Rebekka på toppen av 22 bruskasser. Foto: Håkon C. Hartvedt

Kokvarmt

Inne i gymsalen svar det «sumobryting» med svære, morosame og polstra drakter.

– Det var kokvarmt og heilt umogeleg å reisa seg etter å ha falle, sa Eline Fitjar Hjelle etter ein kamp med kyrkjekydspedagog Silje Fyllingen.

Kyrkjelydsprest Fridleif Lydersen dømer Eline Fitjar Hjelle til vinnar etter kampen med Silje Fyllingen. Foto: Håkon C. Hartvedt

Arrangementet fortset med kafe og UngTro-treff på Fitjar bedehus. I morgen er det eit ope seminar for alle aldrar i Fitjar kyrkje. Her tek forfattar Bjørn Are Davidsen for seg temaet «Bibelen og vitskapen».