Litt meir tranedans

Trane er ein stor og imponerande fugl, godt over ein meter høg. Foto: Kjetil Rydland.

Etter at to traner hadde beita på Årbø eit par dagar i mai, trudde me dei var vekke, men litt seinare fekk me rikeleg høve til å studera ei trane på bøen til Karl André Rydland.

Trana såg ut til å trivast godt på attelegget til Karl André, der ho rota rundt etter godsaker i molda. Det var sikkert rikeleg med meitemakk å beita på. Så oppteken var trana med å forsyna seg av markens grøde at ho villig let seg fotografera.

Berre då fotografen kom veldig nær, gav ho frå seg sitt karakteristiske skrik, om lag som ein trompet. Så letta det mektige beistet og fauk eit par hundre meter bort på bakken til naboen.



Men der var tydelegvis ikkje tilgangen på mat like stor, så det gjekk ikkje lange stunda før trana landa igjen, med brask og bram, på attelegget til Karl André. Og beita vidare som om ingen ting hadde hendt.

Trana lagar ein flott lyd, som du kan høyra på fuglelyder.net.



Trana ser ut til å finna mykje god mat på attelegget til Karl André. Foto: Kjetil Rydland.



Etter å ha blitt uroa av fotografen kastar trana seg på vengjene og fyk over til naboen. I motsetnad til hegren, som fyk med halsen i s-form, strekkjer trana halsen rett fram i flukt. Foto: Kjetil Rydland.