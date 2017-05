Vipps, så kan du betala med mobilen over alt

Nå treng du snart ikkje ha med lommeboka på butikken i Sunnhordland, så lenge du har hugsa mobiltelefonen. Ny generasjon Vipps har gjort mobiltelefonen til kassaapparat. På den store Vippsdagen 13. mai satsar vi på å setja norgesrekord i etablering av digitale butikker, skriv Wenche Gunnarsjaa i Sparebanken Vest i ei pressemelding.



Over 100 bankar går no saman om Vipps, og det er ei stor sak for heile Noreg. 2,4 millionar nordmenn har tatt i bruk mobilbetalingstenesta. I vinter blei Sparebanken Vest og mer enn hundre andre bankar over heile landet med på Vipps-laget.



– Vipps har blitt einaren på vennebetaling, og har på kort tid rulla ut betalingsløysingar både på mobilen, på nett og i fysiske butikkar. No tar vi tenesta eitt steg vidare. Med VippsGO vil lag og foreiningar, butikkar og bedrifter få høve til å selja sine varer og tenester gjennom mobiltelefonen. Handels- og tenestenæringa i Sunnhordland blir invitert inn i ein digital tidsalder, heiter det i pressemeldinga frå Sparebanken Vest.



Norgesrekord i å etablera digitale butikkar

13. mai skal vi læra butikkar, bedrifter, foreiningar og lag om VippsGO. Vi er til stades i 99 byar og tettstader rundt i heile landet vårt. Her i Sunnhordland kjem vi til å ha stand på Amfi Stord.

– Vi ønskjer alle som er interesserte i å selja sine varer og tjenester gjennom mobiltelefonen velkomne. Mange butikkar har allereie etablert VippsGO. Dette er noko både butikkane og forbrukarane vil ha.





Digitaliserer handels- og tenestenæringa

Når ein butikk, frisørsalong eller restaurant opprettar mobilbutikk i VippsGO, kan kundene velja produkt og betala direkte via mobiltelefonen. Forbrukarane får sjå bilde og informasjon om produkta før dei sender eun betalingsforespørsel til butikken. Så snart butikken registrerer forespørselen, er handelen gjennomført.

– Med VippsGO tar vi den norske handels- og tenestenæringa inn i ei digital fremtid. Det er lett for alle å bli med, og det gjør det lettere og raskare for kunden å betala for tenestene eller varene dei måtte ønskja. I praksis betyr det at mobilen blir det nye kassaapparatet, der verken kort eller kontanter er nødvendig, skriv Wenche Gunnarsjaa til slutt i pressemeldinga.



Stand på Amfi Stord

Wenche Gunnarsjaa minner om at Sparebanken Vest har stand saman med DnB på Amfi Stord senter laurdag føremiddag. Det er meir informasjon om Vipps Bedrift og VippsGO på denne nettsida: www.spv.no.