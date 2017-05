SKAL 15-ÅRINGAR PLUKKA BOSS ETTER DEI VAKSNE?

Olga Vestbøstad, Lena Grimen og Sofie Hjelmen har plukka boss med skulen.

Onsdag denne veka var klasse 9B med på den årlege ryddeaksjonen til Rimbareid skule. På ruta si fann dei svært mykje boss, og mykje av det er boss som ungdommane sjølve er for unge til å bruka. Dette inspirerte nokre av elevane i til å gå tilbake til skulen og skriva eit lesarbrev til Fitjarposten. Nedanfor kan du lesa kva dei skriv:

Den 10. mai 2017 var vi i klasse 9B på Rimbareid skule ute og plukka søppel i Fitjarstølane. Både lærarane og vi elevar blei rysta over kva vi fann langs vegane og ute på bakkane. Vi meiner at det er feil at ungdommen skal gå rundt og rydda etter dei vaksne.

Kvart år går dei ulike klassane på Rimbareid skule rundt på Fitjar og plukkar søppel før 17.mai. Dette året hadde vi i klasse 9B fått i oppgåve å rydda i Fitjarstølane. Før vi gjekk, delte vi oss utover plassen og starta å plukka. Det varte ikkje lenge før posane var fulle med både tomme spritflasker og ølboksar.

Overalt langs vegane og på bakkane låg det både glas, papp, plastikk, metall og mykje anna skrot. Dette viser berre kor lite folk tenkjer på naturen. Vi synest det er gale at folka, spesielt dei vaksne, ikkje tenkjer over at dei øydelegg for dei neste generasjonane.

Nesten alle bønder har opplevd å finna skrot på bakkane sine. Det dei fleste gløymer er at dette er livstrugande for dyra som etter kvart skal gå og beita på desse plassane. Kyr og sauer et av graset utan å vita om det som ligg der. Glas kan bli knust og glasbitar kan komma inn i systemet til dyra. Dyra i havet kan også få det i seg og bli kvelt, eller setja seg fast i det. Dette er eit stort problem som går hardt utover naturen. Dette er noko som ikkje burde vore eit problem i det heile tatt.

Mykje av det vi fann, tilhøyrer generelt vaksne. Det at vi på 15 år og yngre skal gå og rydda vekk flasker etter sprit og anna alkohol opplever vi som dumt. Dei vaksne burde vera modne nok til å tenkja over konsekvensane. Det at skulevegen er dekka av snuspakkar, røyk og alkohol er noko som vi bør gjera noko med. Det er ikkje slikt som skal liggja langs skulevegen der mange barn og unge går kvar dag!

Til slutt vil vi berre oppmoda alle til å ikkje kasta søppel i naturen. Spritflasker og ølboksar bør for all del bli kasta på rett plass. 15-åringar bør ikkje måtta rydda opp etter vaksne som burde vera modne nok til å tenkja klart. Det er meininga at dei vaksne skal vera førebilete for oss som er unge.

Olga Vestbøstad og Sofie Kotunan Hjelmen