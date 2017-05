Hopp og sprett i Selevik

Malin Jespersen Lyngbø hoppar medan Silke Balzer og Gunnbjørg Vik svingar tauet. Foto: Kjetil Rydland.

Elevane ved Selevik skule hoppar og sprett like mykje som fjerdeklassingane på Rimbareid, på den fådelte skulen i sør er alle elevane med på aksjonen "Hopp for hjartet".

Skulen har sett opp lokale mål for elevane sine, sjølv om dei er med i den landsomfattande aksjonen til Nasjonalforeininga for folkehelse.

Hoppetaukontakt i storskulen, 5.-7. klasse, er Katharina Dahle. Ho fortel at storskulen har som mål å hoppa minst 20 minutt for dagen. Det same målet gjeld for tredje og fjerde klasse, fortel lærar Svein Losnegård. I første og andre klasser nøyer dei seg med 15 minutt for dagen for å oppfylla avtalen, seier Hilde Stegane.

– Dersom dei klarer det, ventar ei lokal gulrot som løn, seier rektor Elisabeth Kjærland. Ho fortel at aksjonen har vore svært motiverande. Elevane passar på kvarandre, at dei oppfyller avtalen. Lærarane spør etter kvart friminutt kor mykje dei har hoppa, og skriv det opp på ei liste i klasserommet.

I dag, fredag, er aksjonen ferdig, og i løpet av dagen skal Elisabeth Kjærland senda inn resultata til aksjonsleiinga i Nasjonalforeininga for folkehelse. Om ikkje elevane ved Selevik går heilt til topps i Noreg, eller i Hordaland fylke, kan dei 29 spenstige elevane truleg venta seg ein lokal premie for innsatsen sin dei siste to vekene.







Nathalie Jespersen Lyngbø og Alissya Hairi svingar tauet, og Andreas Auestad hoppar for livet. Foto: Kjetil Rydland.







Her er det Maya Groot Hjøllo som hoppar. Foto: Kjetil Rydland.







Susan Mathisen hoppar, og Julia Danowska svingar tauet. Foto: Kjetil Rydland.



Nathalie Jespersen Lyngbø. Foto: Kjetil Rydland.







Her viser Einar Auestad den eminente hoppeteknikken sin. Foto: Kjetil Rydland.