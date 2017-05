Tapte det jamne nabooppgjeret mot Solid

Jørgen Ekre lurer Fitjar-keeper Oddgeir Træet og forsvaret med eit frekt hælspark, og Solid leiar 1-0. Foto: Kjetil Rydland.

Dei to gode naboane Fitjar og Solid spelte ein jamn kamp i Fitjar idrettspark onsdag kveld, men medgangen lar venta på seg for Fitjar, og Solid stakk av med alle tre poenga etter å ha scora to mål i andre omgang.

Fitjar spelte ein ny jamn kamp i går, då favorittmotstandar Solid var på besøk i Fitjar idrettspark. Solid tok leiinga 1-0 midt i første omgang då Jørgen Ekre fekk hælen på ein corner, og ballen lurte seg inn bak kveldens Fitjar-keeper, Oddgeir Træet.

Det var likevel ingen grunn for Fitjar til å gi opp, og heimelaget sine spelarar kom til fleire brukbare sjansar. 10 minutt før pause trilla Øyvind Fykse Lie ball i hatt med Solid-forsvaret, kombinerte fint med Jonas Tislevoll før han la ballen til Jan Åge Tislevoll. Sistnemnde hadde ingen problem meg å plassera ballen sikkert bak Levent Smakiqi i Solid-målet.



Mats Vestvik klarer ikkje å utnytta at Solid-keeper Levent Smakiqi har mist fotfestet og hamna på baken. Foto: Kjetil Rydland.

Etter pausen reiv etter kvart Fitjar til seg eit lite overtak, og hadde dei fleste sjansane i ein periode. Men dei lukkast ikkje framfor mål, og rett etter eit par store sjansar for Fitjar fekk Solid corner. Den sette Karle Vestvik Matre i mål. I sluttminutta kom Fitjar til fleire store sjansar, men det var like farleg når Solid kontra. Og to minutt på overtid avgjorde Jørgen Ekre kampen med sitt andre mål for kvelden.





Dermed kunne Solid jubla for tre viktige poeng, medan Fitjar må sjå i augo at dette kan bli ein tung sesong. Til kveldens kamp var laget forsterka med veterankeeper Oddgeir Træet og midtbaneelegant Øyvind Fykse Lie. Sistnemnde markerte seg positivt før Fitjar sitt mål og var blant dei beste på banen så lenge kraft og mot strakk til. På Fitjar var elles alt på det jamne; spelemessig var dei ikkje dårlegare enn Solid, men ber for tida preg av å vera eit lag i motgang.







Så kjekt var det å vera Solid-keeper då laget hans gjekk opp til 2-1 over Fitjar. Foto: Kjetil Rydland.





Etter kveldens tap hastar det sjølvsagt endå meir med å skaffa seg årets første siger i 5. divisjon. No kjem ein ny tøff heimekamp, mot Stord 2 førstkomande måndag, 15. mai.







Dommar Karl Inge Nymark var heller ikkje denne gongen like heldig med alt han føretok seg. Her får Jan Åge Tislevoll frispark mot seg etter at Solid-spelaren har teke eit godt tak i buksa hans med den eine handa og i trøya hans med den andre. Foto: Kjetil Rydland.





Trio – Fitjar – Solid 1-3 (1-1)

Fitjar idrettspark

onsdag 10. mai kl. 19.30

seriekamp 5. divisjon avd. 01 Hordaland

publikum: 120



Mål: 0-1 Jørgen Ekre (22 min.), 1-1 Jan Åge Tislevoll (35 min.), 1-2 Karle V. Matre (71 min.), 1-3 Jørgen Ekre (92)

Gult kort: Jonas Tislevoll (40) og Oddgeir Træet (92)

Fitjar sitt lag mot Solid: Oddgeir Træet, André Helland, Nils Ingard Tislevoll, Torbjørn Korsvik, Helge Myrmel Træet, Øyvind Fykse Lie, Mats Vestvik (Jonas Aleksandersen 77), Arild Fitjar Waage, Marius Helland Storebø, Jonas Tislevoll (Goff Artsamai 46), Jan Åge Tislevoll.



Dommar: Karl Inge Nymark, Rubbestadneset IL