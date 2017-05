Fitjar kyrkje sin økonomi var sak i formannskapet i dag

Bildetekst: Fitjar kyrkje ligg sentralt i bygda, og har stort frammøte til gudstenestene. Foto: Harald Johan Sandvik.

Fellesrådet søkjer om tilleggsløyving.



Fitjar sokn søkte om kr. 3.072.500 i kommunalt tilskot for 2017, og fekk tildelt kr.2.197.900, som er likt tilskotet for 2016 pluss pris- og lønsvekst. Differansen er kr. 874.600. Det skapar utfordringar for drifta, og fellesrådet har difor sendt søknad til kommunen om tilleggsløyving på kr. 500.000 til drift pluss kr. 300.000 øyremerkt til løn kyrkjelydsprest.

Kommunen har hovudansvaret for finansiering av den lokale kyrkja si drift.

Ifølgje kyrkjelova § 15 skal kommunen løyva midlar til bygging, drift og vedlikehald av kyrkjer og kyrkjegardar, løner til kyrkjetenar, klokkar, organist/ kantor og kyrkjeverje, driftsmidlar til fellesråd og sokneråd, administrasjon, kontorhald, husleige for kontor, utgifter til konfirmasjonsundervisning, diakoni, kyrkjemusikk og andre kyrkjelege tiltak i soknet.

Kyrkjeverje Harald Rydland skriv i eit notat til kommunen at 2014 og 2015 var år med overskot på grunn av ledige stillingar og permisjonar. No har ein folk i alle stillingar. I 2015 vart det tilsett kantor i 65 % stilling, og i 2016 kom det ny kyrkjelydsprest. Det er desse to tilsetjingane som har stilt fellesrådet i ein krevjande økonomisk situasjon. Kommunen har i fleire år gitt same storleik på tilskotet, berre med påslag av løns- og prisutvikling.

Tilsetjing av kyrkjelydsprest er eit reint lokalt tiltak, og løn til denne kjem ikkje inn under krava i kyrkjelova til kommunal løyving. Med unntak av 2015 har Fitjar hatt kyrkjelydsprest sidan 1991, og finansieringa har i prinsippet vore delt 50/50 mellom kommunen og gjevarteneste i kyrkjelyden.

Kyrkjeverja dokumenterer også at Fitjar kommune løyver mindre pr. innbyggjar til kyrkja enn kommunar det er naturleg å samanlikna seg med. Når Fitjar i 2016 løyvde kr. 637 pr. innbyggjar, var snittet i utvalet kr. 903, og den beste kommunen løyvde kr. 1.413.

I debatten i dag synte ordførar Wenche Tislevoll, H, til at det har vore dialog om saka over tid, og representantar for fellesrådet var også med i eit tidlegare formannskapsmøte.

Agnar Aarskog, Ap, synte til at kommunebudsjettet vart samrøystes vedteke i desember. Kyrkja har gjort grep i feil rekkefølgje, det burde vore diskusjonar og lovnad om løyvingar før tilsetjingar vart gjorde. Men Ap vil ha kyrkjelydsprest, og stillinga har alltid vore inne i tilskotsramma i tidlegare år.

Sigurd André Maraas, Frp, poengterte at det er viktig med ei veldriven kyrkje. Saka i dag står om kjende forhold. Ein har no fått ei oversikt over lovpålagde og ikkje lovpålagde oppgåver. Dersom det har vore systematisk underdekning må ein ta det inn over seg og retta opp.

Dagfinn Brekke, KrF, minte om at saksutgreiinga har gitt svar på dei fleste spørsmåla, og at mykje er talfesta. Når rådmannen seier at drifta er underfinansiert, må ein revurdera. Ber om at det vert lagt inn ein reell sum i vedtaket.

Rådmann Atle Tornes svara at saka er komplisert. Etter hans utrekningar vil ei ekstra løyving på kr. 350.000 vera ein storleik som kunne forsvarast.

Sigurd André Maraas, Frp, sa at kyrkja må ikkje framstillast som at dei brukar pengar som fulle sjømenn. Men fokus på orgel siste året har kanskje gått ut over gåver til kyrkjelydsprest. Og – rådmannen sine tal kan verta med i vedtaket i dag.

Agnar Aarskog, Ap, er veldig glad for arbeidet som vert gjort i kyrkja, og vil støtta det også i framtida.

Ordførar Wenche Tislevoll, H, var ikkje villig til å talfesta ekstraløyving no. Ho såg tilbake på tilsetjing av kantor: Me har ein fantastisk kantor som gjer ein kjempejobb! Ho ser utfordringane, ikkje minst med kyrkjelydsprest, men vil bruka tida fram til revidert budsjett i juni før ho vil konkludera.

Arne Prestbø, H, hadde fått svar på spørsmåla sine gjennom saka, men kommenterte at formuleringane i kyrkjelova er lite konkrete og gir stort rom for skjøn. Han minte også om at kommunebudsjettet vart vedteke samrøystes i desember utan at kyrkja vart nemnd i debatten.

Agnar Aarskog, Ap: Dersom kommunen har gjort feil, må det rettast opp. Det vert ein prosess fram til juni-møtet. Vedtaket då skal stå seg i åra som kjem.

Eit framlegg frå Frp og KrF om å leggja inn ein konkret sum i vedtaket, fekk berre partia sine to røyster.

Ap og H sitt framlegg fekk tre røyster, og lyder slik:

Formannskapet vil be om at det fram mot revidert budsjett blir arbeidd vidare med saka på politisk og administrativt hald, med sikte på om det kan finnast eit meir konkret tal som kan leggjast til grunn i kommunen sine budsjettprioriteringar.