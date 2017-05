Bilete til sommarguide-fotokonkurransen 2017 (15)

Leik i vannkanten i Breiavikjo. Foto: Karin Steinsland Stokken

Me har no fått inn fleire flotte bidrag til Fitjar sommarguide-fotokonkurransen. Me vil gjerne ha inn fleire bidrag og minner om at fristen for å delta er 10. mai, altså i dag.

Her er nokre av bileta me har fått inn så langt.

Sommarkveld i Kråko. Foto: Karin Steinsland Stokken

Jonas i Breiavikjo. Foto: Karin Steinsland Stokken

Sola kom fram fra regnet, i tide til ein flott solnedgang sett fra Søre Stølen. Foto: Karin Steinsland Stokken

Blåmeis-stien. Foto: Arvid Sandvik

Fitjarøyane. Foto: Torill Sandvik

Gardsvegen. Foto: Torill Sandvik

Habbastøo. Foto: Arvid Sandvik

Habbastøo. Foto: Arvid Sandvik

Valmuesøstre. Foto: Torill Sandvik

