Ventar på fiskeavfall. Foto: Gerda Hagerup

Bilete til sommarguide-fotokonkurransen 2017 (13)

Me har no fått inn fleire flotte bidrag til Fitjar sommarguide-fotokonkurransen. Me vil gjerne ha inn fleire bidrag og minner om at fristen for å delta er 10. mai, altså i dag.

Les meir om sommarguide-fotokonkurransen her.

Her er nokre av bileta me har fått inn så langt.

Vakre sommargjester. Foto: Gerda Hagerup

Fantastisk utsikt fra Midtfjellet. Foto: Gerd Hagerup

Solnedgang ved Storavatnet. Foto: Irene Karin Torvund

Uvêr i vente i mølleland. Foto: Irene Karin Torvund

Vår. Foto: Irene Karin Torvund

Stille sjø i Vestbøstad Vika. Foto: Irene Karin Torvund

Ein vakker kveld ved Fitjar Kyrkje. Foto: Irene Karin Torvund

Kian og Miro koser seg i varmen på Nesbø. Foto: Irene Karin Torvund

To gode venner nyt utsikten over Storavatnet. Foto: Irene Karin Torvund

Sjå fleire sommarbilete her:

Bilete til sommarguide-fotokonkurransen 2017 (1)

Bilete til sommarguide-fotokonkurransen 2017 (2)

Bilete til sommarguide-fotokonkurransen 2017 (3)

Bilete til sommarguide-fotokonkurransen 2017 (4)

Bilete til sommarguide-fotokonkurransen 2017 (5)

Bilete til sommarguide-fotokonkurransen 2017 (6)

Bilete til sommarguide-fotokonkurransen 2017 (7)

Bilete til sommarguide-fotokonkurransen 2017 (8)

Bilete til sommarguide-fotokonkurransen 2017 (9)

Bilete til sommarguide-fotokonkurransen 2017 (10)

Bilete til sommarguide-fotokonkurransen 2017 (11)