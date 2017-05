Nydelig solnedgang i Fitjarøyene. Foto: Kathrine Lidal

Bilete til sommarguide-fotokonkurransen 2017 (11)

Me har no fått inn fleire flotte bidrag til Fitjar sommarguide-fotokonkurransen. Me vil gjerne ha inn fleire bidrag og minner om at fristen for å delta er 10. mai, altså i dag.

Les meir om sommarguide-fotokonkurransen her.

Her er nokre av bileta me har fått inn så langt.

På "nye" stiar langs botnavatnet. Foto: Sigrid Skram Isdahl

Fornøyd gut med fangst i eiga teine. Foto: Sigrid Skram Isdahl

Pluto nyt utsikta ei kveldstund i Rimsvarden. Foto: Sigrid Skram Isdahl

Foto: Jens Øien Kloster

Foto: Jens Øien Kloster

Foto: Jens Øien Kloster

Foto: Jens Øien Kloster

Foto: Jens Øien Kloster

Foto: Jens Øien Kloster

