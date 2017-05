Sommar på Fitjar. Utsikt over Storavatnet. Foto: Lidia Karwat

Bilete til sommarguide-fotokonkurransen 2017 (9)

Me har no fått inn fleire flotte bidrag til Fitjar sommarguide-fotokonkurransen. Me vil gjerne ha inn fleire bidrag og minner om at fristen for å delta er 10. mai, altså i dag.

Les meir om sommarguide-fotokonkurransen her.

Her er nokre av bileta me har fått inn så langt.

Sommar på Fitjar. Utsikt over Storavatnet. Foto: Lidia Karwat

Padletur i Fitjarøyane. Foto: Grethe Halleråker

Stille dagen før Urd, ved Osternes festning. Foto: Grethe Halleråker

Urd ved Osternes festning Foto: Grethe Halleråker

Med Urd i hælane, ved Osternes festning. Foto: Grethe Halleråker

I skjul for Urd, ved Osternes festning. Foto: Grethe Halleråker

Kongskogsvatnet og Klovskardvatnet. Foto: Magne Røed

Klovskardvatnet. Foto: Magne Røed

Rimbareidtjørna. Foto: Magne Røed

