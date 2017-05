Eggøy. Foto: Annette Habbestad Eggøy

Bilete til sommarguide-fotokonkurransen 2017 (8)

Me har no fått inn fleire flotte bidrag til Fitjar sommarguide-fotokonkurransen. Me vil gjerne ha inn fleire bidrag og minner om at fristen for å delta er 10. mai, altså i dag.

Les meir om sommarguide-fotokonkurransen her.

Her er nokre av bileta me har fått inn så langt.

Ei geit på jakt etter salt på Eggøy. Foto: Annette Habbestad Eggøy

Nordaskjeret. Foto: Annette Habbestad Eggøy

Selbjørnsfjorden. Foto: Annette Habbestad Eggøy

Villsauer på Eggøy. Foto: Annette Habbestad Eggøy

Villsaulam på Eggøy. Foto: Annette Habbestad Eggøy

Svane i Breiavikjo. Foto: Hege Aarbø

Svanepar i Breiavikjo. Foto: Hege Aarbø

Ella i sandkjole i Breiavikjo. Foto: Hege Aarbø

Fyrste spretten ute for kalvane på Nesbø. Bilete er teke i Nesbøneset. Foto: Camilla Havn Nesbø

Sjå fleire sommarbilete her:

Bilete til sommarguide-fotokonkurransen 2017 (1)

Bilete til sommarguide-fotokonkurransen 2017 (2)

Bilete til sommarguide-fotokonkurransen 2017 (3)

Bilete til sommarguide-fotokonkurransen 2017 (4)

Bilete til sommarguide-fotokonkurransen 2017 (5)

Bilete til sommarguide-fotokonkurransen 2017 (6)

Bilete til sommarguide-fotokonkurransen 2017 (7)