Kontaktlærar Solveig Thunestvedt svingar tauet medan Linnea Olsen og Ingeborg H. Sørfonn hoppar for harde livet. Foto: Kjetil Rydland.

Hoppar tau for hjartet

På Rimbareid skule er alle fjerdeklassingane med på den årlege konkurransen «Hopp for hjartet», ein aksjon i regi av Nasjonalforeininga for folkehelsa.

Elevane til Kitty Træet og Solveig Thunestvedt er blant 10 081 barn frå Hordaland som hoppar seg gjennom to veker. Sidan tysdag 2. mai har fjerdeklassingane på Rimbareid hoppa tau så ofte dei har hatt høve, og aksjonen er ferdig førstkomande fredag.



Nina Chrapko, Daniel Marszałek, Bjart Sandvik B og Sebastian Brakedal med Liv Mari Koløen hoppar, og i enden av tauet står lærar Liv Mari Koløen Lønning. Foto: Kjetil Rydland.

– Hoppar så dei er galne!

Ifølgje kontaktlærar Solveig Thunestvedt er det ikkje noko å seia på innsatsen. – Dei hoppar så dei er galne! seier ho. Dei begynner å hoppa om morgonen, 10 minutt før skulen startar, og så hoppar dei kvart friminutt. Av og til hoppar dei ei lita stund av undervisningstimen òg, men det er berre 10 minutt som tel. Dei får eitt poeng for kvart minutt dei hoppar, og kan samla maks 60 poeng på ein dag.

Då me var på besøk rett før regnet kom på tysdag, hoppa dei nok litt ekstra, og dei viste ein glød som me kan misunna dei. Poenga skriv dei på ein lapp som kvar elev har festa på pulten sin, og så fører dei oversikt på veggen. Ein rask kikk på pultane viser at fleire har samla så mange poeng som det går an å få.



Premiar

Klassen som hoppar seg til flest poeng, blir kåra til nasjonal vinnar av konkurransen. I tillegg blir det 18 fylkesvinnarar.



Vinnarane blir premierte med aktivitetsutstyr som skal koma heile klassen til gode og fremja vidare aktivitet. Oversikt over vinnarane vil bli lagt ut på www.hoppforhjertet.no.

Inkluderande og lærerikt

− Å hoppa tau er morosamt, spennande, utfordrande og sosialt. I tillegg er det bra for helsa. Vi ønskjer å inspirera barn til å vera meir aktive i skulekvardagen sin, seier Lisbet Rugtvedt, generalsekretær i Nasjonalforeininga for folkehelsa.

− Glade og aktive barn lærer og trivst betre på skulen. Ved å delta i «Hopp for hjartet», får elevene høve til å erfara gleda av å vera i aktivitet saman, fortset ho.

Enorm deltaking

Hoppetaukonkurransen har vakse frå å engasjera 40 000 skulebarn i 2005 til over 100 000 barn i 2017. Elevar ved over halvparten av barneskulane i landet, heile 1359, er med og hoppar for hjartet. Målet med konkurransen er å visa at fysisk aktivitet både er morosamt og bra for helsa, og fint kan kombinerast med fag og undervisning.

Nasjonalforeininga for folkehelsa er ein frivillig, humanitær organisasjon med helselag og demensforeiningar over heile landet. Målet er å bekjempa hjarte- og karsjukdommar og demens. Det gjer dei med forsking, informasjon, førebyggjande tiltak og helsepolitisk arbeid. Nasjonalforeininga for folkehelsa er interesseorganisasjon for personar med demens og deira pårørande. Innsatsen blir finansiert med innsamla midlar og gåver.



Full innsats av Hanne Rimmereid, Hildegunn Olsen Aadland og Maria Helland Forland. Foto: Kjetil Rydland.



Trym Træet, Daniel Livastøl Aga og Birk Træet viser god koordinasjon. Foto: Kjetil Rydland.



Her er det Ørjan Havn Nesbø som gir alt med hoppetauet. Foto: Kjetil Rydland.





Kvar elev har ein slik lapp festa på pulten sin. Her sit ein kar som har scora maks poeng så langt. Foto: Kjetil Rydland.