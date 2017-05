Hans Magnus Asker (t.v.) og Vegard Hjelmen profilerte Trumf hos SPAR Fitjar i dag. Foto: Håkon C. Hartvedt.

REMA 1000 har Æ. I dag var det ekstra fokus på Trumf hos SPAR Fitjar.

Eller rettare: Eit team beståande av to ungdomar: Hans Magnus Asker og Vegard Hjelmen presenterte Trumf Visa, noko dei skal gjere mange stader.

Fitjar var plass nummer to på programmet. I morgon og onsdag vil det og vere TRumf-team på plass hos SPAR Fitjar om ikkje dei to same som i dag.

Visa Trumf er eit kredittkort som gjev deg 2 % bonus på det du handlar, mot vamleg trumf som gjev deg 1 %. I dag er nesten 2, 2 millionar medlem av Trumf.

Les meir om Trumf her.