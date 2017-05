Johannes og Jakob leiter etter krabber i kuvikjo. Foto: Lillian Sørfonn

Bilete til sommarguide-fotokonkurransen 2017 (6)

Me har no fått inn fleire flotte bidrag til Fitjar sommarguide-fotokonkurransen. Me vil gjerne ha inn fleire bidrag og minner om at fristen for å delta er 10. mai.

Her er nokre av bileta me har fått inn så langt.

Johannes, Lars Andreas og Susanne. Foto: Lillian Sørfonn

Foto: Jakob Andreas Vedøy

Foto: Jakob Andreas Vedøy

Naturens pynt. Foto: Gerda Hagerup

Ved Fitjar Fjordhotell. Foto: Ann Elin Oksnes

Jenny Sofie Vågen. Foto: Trude Vågen

Hærlig somarvær på austre Skålevikvegen. Foto: Trude Vågen

Hærlig solnedgang fra austre Skålevikvegen. Foto: Trude Vågen

Buster ser på nausta i Kuarvågen, Koløyholmen. Foto: Ragnhild Skjæveland

