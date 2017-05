Bilete til sommarguide-fotokonkurransen 2017 (5)

Skyene spegler seg i vatnet. Foto: Hildegunn Strand

Me har no fått inn fleire flotte bidrag til Fitjar sommarguide-fotokonkurransen. Me vil gjerne ha inn fleire bidrag og minner om at fristen for å delta er 10. mai.

Les meir om sommarguide-fotokonkurransen her.

Her er nokre av bileta me har fått inn så langt.

Solnedgang over Øvrebygda. Foto: Hildegunn Strand

Løvetann. Foto: Hildegunn Strand

Smørblomst. Foto: Hildegunn Strand

Ein liten frosk på tur. Foto: Hildegunn Strand

Thea Tufteland Sævdal. Foto: Anita Tufteland

Holmatur til Smeaholmen. Foto: Monica Waage

Bestefar segla på Fitjarvikjo. Foto: Monica Waage

Bringebærplukk på Prestbø. Foto: Monica Waage

Josefine i blomsterenga. Foto: Berit Hervik Hjelmen

