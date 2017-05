Frå Skålevik. Foto: Sylvi Nysæther

Bilete til sommarguide-fotokonkurransen 2017 (4)

Me har no fått inn fleire flotte bidrag til Fitjar sommarguide-fotokonkurransen. Me vil gjerne ha inn fleire bidrag og minner om at fristen for å delta er 10. mai.

Les meir om sommarguide-fotokonkurransen her.

Her er nokre av bileta me har fått inn så langt.

Frå Hellandsfjorden. Foto: Gerda Hagerup

Frå Fitjarskjærgården. Foto: Gerda Hagerup

Frå Melen. Foto: Bente Haugland

Josefine ved Austre Prestbøvegen med Fodno så vidt synlig i bakgrunnen. Foto: Bent-Jarle Brenne

Frå sjøsiden av Fitjar fjordhotell, ved utløpet av Fitjarelva. Foto: Bent-Jarle Brenne

Frå Larsen-kaia med Meierikaia til venstre i bilde. Foto: Bent-Jarle Brenne

Frå Midtfjellet, Vindmølleparken. Foto: Bente Haugland

Frå Midtfjellet, vindmøller og havutsikt. Foto: Bente Haugland

Siren Oppedal på Klovskarfjedlet. Foto: Bente Haugland

Sjå fleire sommarbilete her:

Bilete til sommarguide-fotokonkurransen 2017 (1)

Bilete til sommarguide-fotokonkurransen 2017 (2)

Bilete til sommarguide-fotokonkurransen 2017 (3)