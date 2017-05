Utmerking til Gunnvald Laukhammer

Illustrasjonsfoto: Håkon C. Hartvedt Gløymde grillen – Klokka 00.30 natt til søndag fekk politiet melding om røykutvikling på ein terrasse i Fitjar, skriv sunnhordland.no.

07.05.2017 Håkon C

DNT lanserer ein ny turapp. Illustrasjon: Den Norske Turistforening. Ut på tur med ny app frå Turistforeininga DNT lanserer sin versjon av Pokemon go – den nye appen Sjekk UT skal gjera...

05.05.2017 Håkon C

Armann Hrolfsson (i gravemaskinen) og Tom Walland er godt i gang med arbeidet for å få sett opp nye leikeapparat like ovanfor Tinghusplassen.Her held Walland på med fundamentet for klatrepyramiden.Foto: Håkon...