Ut på tur med ny app frå Turistforeininga

DNT lanserer ein ny turapp. Illustrasjon: Den Norske Turistforening.

DNT lanserer sin versjon av Pokemon go – den nye appen Sjekk UT skal gjera det morosamare å vera ute.



Den nye Sjekk UT turapplikasjonen til DNT blir ein digital versjon av turboka der ein kan registrera seg med namn på fjelltoppar, turpostar eller hytta ein oppsøkjer.

Konseptet er enkelt, og registreringa skjer digitalt i appen. Når ein er innanfor 50 meter frå turmålet, blir moglegheita for å sjekke inn aktivert. I tillegg vil ein også kunne ha høve til å leggja igjen helsing og bilde. Alt vil vera synleg så lenge ein held seg innanfor 50 meter frå det aktuelle turmålet.

Applikasjonen er gratis. Alt du treng å gjera er å lasta han ned til smarttelefonen.







Fakta

Sjekk UT kan lastast ned gratis i Appstore og Google Play. Appen har fylgjande funksjonalitetar:

– Digital innsjekking på turposten med mobiltelefon

– Turpostar nær deg viser alltid først i appen

– Moglegheit for å ta bilde i appen og dela på sosiale medium

– Moglegheit for signering av digital gjestebok knytt til kvar turpost

– Kart som viser turpostane i nærleiken

– Appen, inkludert kart og innsjekking, fungerer også offline





NB! Dersom du skal logga inn på appen som DNT-medlem, må du ha ein brukar på "Min side" på dnt.no.



Etter at du har gjort det, kan du logga inn i appen med same innlogging som på "Min side". Alternativt kan du berre oppretta ein brukar første gongen du loggar inn i appen, men då viser det ikkje at du er DNT-medlem.



Appen har registrert besøket på Melssåto, høgaste punktet på Melen. Foto: Kjetil Rydland.

12 turmål i Fitjar



Stord-Fitjar Turlag har lagt inn fire lister: Stord Topp8, Barnas Topptrim 2017, SFT Turpostkassar i Stord og Fitjar kommune – dei same postane som TellTur 2017.





Dei 12 turmåla som er med i Fitjar kommune, er Beinatjønnsvarden, Botnavatnet, Fiskaneset, Handfjellssåto, Kidno, Kjeringjo, Klovskarfjellet, Landasåto, Melen, Morkavatnet, Svartavatnet og Tindaslottet.



Det er viktig å merka seg at TellTur og DNT Sjekk UT er uavhengige, så du må leggja inn besøka dine på Telltur.no som før om du deltar der. TellTur er det Friluftsrådet Vest som "eig".



Me har sjekka at appen fungerer. Den er ikkje altfor vanskeleg å lasta ned og få i gang. Ute i terrenget fungerer han heilt greitt, du kan følgja med på kartet medan du går. Litt forvirrande er det at turstiane på kartet ikkje alltid samsvarer med den traseen som er naturleg å gå. Du er markert med ein blå prikk, og nå du nærmar deg turmålet, kjem det eit klårt og tydeleg "koko" frå mobilen din.



Dette er sikkert eit kjekt leiketøy for dei som er glade i smarttelefonar og andre smarte, elektroniske duppedittar. Men dersom du er meir glad i naturen og ekte fuglesong, opplever du nok dette ei heilt unødvendig nyvinning.