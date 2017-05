Armann Hrolfsson (i gravemaskinen) og Tom Walland er godt i gang med arbeidet for å få sett opp nye leikeapparat like ovanfor Tinghusplassen.

Her held Walland på med fundamentet for klatrepyramiden.Foto: Håkon C. Hartvedt

To karar frå Norsk Lek & Park AS i Sveio driv for tida og grev like ved Tinghusplassen. Grunnen er at det skal koma nye leikeapparat opp før sommaren.

– Eit av dei store, ein klatrepyramide skal me i alle fall få opp før 17. mai, så får me sjå kor langt me kjem med dei andre, seier Tom Walland i Sveio-firmaet til fitjarposten.no.

Men me får vite at det i tillegg til klatrepyramiden mellom anna skal kome ei løype med tunnellar, «soppar» som ein kan balansere på og ei balanse-line.

Kjekt for dei små, og kjekt for dei vaksne som gler seg nåt borna har det kjekt.

Om lag slik vil klatrepyramiden bli. Bilete frå katalogen til Norsk lek & park.