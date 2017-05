Birgitte og Pus plukkar rips på Fodno. Foto: Elin Sørfonn

Bilete til sommarguide-fotokonkurransen 2017 (3)

Me har no fått inn fleire flotte bidrag til Fitjar sommarguide-fotokonkurransen. Me vil gjerne ha inn fleire bidrag og minner om at fristen for å delta er 10. mai.

Her er nokre av bileta me har fått inn så langt.

Andreas sjekker huset til Lisa Instefjord Gilje sine høns på Fodno. Foto: Elin Sørfonn

Frå Varden i Dåfjorden med utsikt til Stokksundet/Siggjo. Fotografen saman med Kåre Hund. Foto: Bente Haugland

Frå Melen. Foto: Bente Haugland

Solnedgang. Foto: Stina Rimmereid

Frå Skålevik. Foto: Anne Berntsen

Frå Skålevik på tur rundt Vestbøstad. Foto: Maria Synnøve Toskedal Koløen

Frå Hjelmosen. Foto: Tove Risheim Dalen

Frå Hjelmosen. Foto: Tove Risheim Dalen

Gressløktue. Foto: Tove Risheim Dalen

