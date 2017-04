Opna bilcrossesongen i Bergen

Liten pokal for Ailin Vik i dag, men ho kan gle seg over at ho fekk med seg bilen heim. Foto: Kjetil Rydland.

Tre bilcrossførarar frå Fitjar Racing Team stilte opp i sesongpremieren på Eikåsbanen i Bergen i dag, utan å henta heim dei største pokalane.



Best av dei tre blei Ailin Vik, som kom seg greitt til B-finalen i juniorklassen, der ho blei nummer fem. Oliver André Matre måtte nøya seg med C-finale, medan Gisle Aarbø blei utan finaleplass i årets første løp.



Ailin Vik leier og går inn til siger i det siste innleiingsheatet på Eikåsbanen i dag. Foto: Privat.

På den våte og sleipe banen opna Ailin sesongen med ein tredjeplass i første innleiande heat, før det blei ein fjerdeplass i neste løp. I det siste innleiande heat gjekk Ailin heilt til topps. Det gav 18 poeng og fjerde spor i B-finalen. Her enda Ailin på 5.-plass, og måtte innsjå at ho ikkje greidde å kvalifisera seg til landsfinalen på Hamar, som var eitt av måla i sesongopninga. Tre poeng til i innleiande rundar hadde vore nok til A-finale og landsfinaleplass. Andreplass i B-finalen hadde gjort same nytta.



Ailin er ikkje direkte strålande etter innsatsen i Bergen i dag. Ho vedgår at ho blei plaga med litt rattrust, og så meiner ho at ho hadde for lite hestar i den vesle Corsa-en sin. Motoren på 1,6 liter gir 120 hestekrefter, og ho skulle gjerne hatt 30 til. Bilen ho køyrde i fjor, hadde 150 hestekrefter. Men far Arild Vik og mentor Ole Vidar Helland meiner det delvis er ei vanesak; ein mindre motor treng høgare turtal.



Sjølv om pokalen i sesongpremieren var litt for liten i Ailin sine auge, har ho fleire ting å gle seg over: Heatsiger, B-finale, pokal med pengar i, og sist men ikkje minst: Ho fekk bilen med seg heim! Det var nemleg seks andre som la inn bod på Corsa-en hennar i Bergen i dag, men ho la sjølv inn eit bod, og vann bilen! Dermed er ho klar for neste runde, i Vikedal om to veker.



For Oliver André Matre gjekk det ikkje fullt så bra. Det blei lagt inn heile 22 bod på WV-bobla hans, og han måtte køyra heim med tom tilhengar i kveld. Men med 9000 kroner på baklomma. For Oliver er det ikkje så stor katastrofe å missa bilen, for han har mange bobler på lur, og to av dei er godkjende for løp denne sesongen. Og gode kjelder opplyser at han truleg har ein betre motor ståande enn den han miste i dag.



Sjølv om mange såg seg mon i bilen til Oliver, nådde han ikkje heilt opp i dagens løp. Etter innleiande heat fekk han 1.-spor i C-finalen. Her blei han skvist i starten, og etter rapportane å dømma, var det rett før bobla blei til moped! Til slutt blei det 4.-plass i C-finalen. Gisle Aarbø fekk Sierra-en sin med seg heim, men heller ikkje han nådde heilt opp denne gongen. Han mangla to poeng på ein plass i C-finalen.



Når Fitjar-førarane reiser til Vikedal om to veker, har dei kvitta seg med nervøsitet og rattrust. Og vonleg vil dei kjempa om større pokalar.



Oliver har heldigvis mange WV-boble på lur, og to av dei er alt godkjende for sesongen. Foto: Kjetil Rydland.