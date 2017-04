Stor Fitjargjeng samla i Myrkdalen

Det var vått ute, men som alltid godt og flott å vera saman på kyrkjelydstur på Helgatun.

I år var det den 12. gongen at Fitjar kyrkjelyd inviterte til weekend på Helgatun, leirplassen som ligg midt i smørauga i skiparadiset Myrkdalen. Under mottoet Saman stod gode måltid, ulike samlingar, skiaktivitetar og leik inne og ute på programmet. Nokre prøvde ski for første gong. Andre kunne skilta med godt over 60 år med skierfaring, og dei var gode å ha ikkje minst når ein hadde bakglatte ski og trong smøring. Ingen klaga over regn, mildver og manglande sol, og snø var det meir enn nok av, så stemninga var god heile helga.

Kyrkjelydsturane til Helgatun har alltid vore populære og i år var nærare 70 stykker med på turen. Her er ein samla på tvers av generasjonane og ein har god anledning til å bli bedre kjende med fleire i kyrkjelyden. Ein har og ekstra god tid til å vera saman, for på Helgatun går ein til duk og dekka bord og går ifrå oppvask og rydding til alle måltid. Maten er høgdpunktet for nokon og den var som alltid veldig god, kanskje enno bedre enn tidlegare.

Fjellpensjonatet Helgatun, som er eigd av Indremisjonssamskipnaden er ein populær stad å vera, spesielt om vinteren, så for å sikra at ein får plass er det allereie booka nytt opphald i 2018. Då vert det ein skikkeleg vintertur, 16.-18. feburar, så då kan ein forhåpentlegvis leggja klistersmøringa (viss ein har noko igjen etter årets tur) att heime.



Tre generasjonar Wiik trossa regn og våt snø og koste seg med skitur i lysløypa. Foto: Helga Rimmereid