Nøgde seniorar etter trafikkurs. F.v. Jon Tufteland, Inger Sofie Nesbø, Vigdis Olsen og Johannes Nesbø. Foto: Håkon C. Hartvedt

Nei, me snakkar ikkje om Haugesund-firmaet med same namn som tittelen, men opplevinga til nokre av dei som var på senior-trafikkurs i Kultursalen i går.

Me stoppa fire av dei etter samlinga der folk frå Sunnhordland Trafikkopplæring hadde halde gratis foredrag om smarte val i trafikken, ny teknologi og sikkerheit i bilane, rundkøyringar og nye førarkortreglar for seniorar.

Dei fire var Jon Tufteland, Inger Sofie Nesbø, Vigdis Olsen og Johannes Nesbø. Godt fornøgd var dei alle, men når sant skal seiast, så var det helst damene som snakka.

– Mykje nytt og mykje nyttig. Mykje me ikkje visste frå før, seier dei, og fortset:

– Først all den nye teknologien i dei nye bilane. Det er mest som om ikkje har råderett over bilane lenger, dei styrar så mykje sjølv. Så fekk me viktige råd om å ikkje køyre bil med glatt jakke og om rundkøyringar. Me hadde ikkje tenkt på at om det ikkje står skilt med runding på, så er det ikkje rundkøyring sjølv om det kan sjå slik ut. Då er det eit vegkryss, fortel dei og kommenterer at foredraget var krydra med morosame historier og filmsnuttar som gjorde det heile til ei svært kjekk stund.

Rundt 60

I alt var det rundt 60 seniorar til stades. Det var førelesarane godt nøgd med.

Sunnhordland Trafikkopplæring stilte med dagleg leiar Per Ove Sercan Husevik og lærarane Kurt Grundvoll og Jan Morten Romfog. Dei berømma publikum for gode spørsmål og syntest det var ei svært hyggjeleg forsamling å ha med å gjere.

– Me har skreddarsydde kurs for alt frå barnehagar til bedrifter, seier Husevik, og held fram med å peike på nokre punkt dei er svært opptekne av å få snakke om.

– Gjennom lang fartstid som lærarar i køyreskule kan me seie ein god del om køyrestil og om å forutsjå andre sine trafikkale handlingar - og i det heile forstå trafikkbiletet. Hovudfokuset vårt er på HMT (Helse, Miljø, Trafikk).

SLT-koordinator i Fitjar, Ellinor Bergesen, berømma førelesarane for å formidla bodskapen sin på ein respektfull og positiv måte.

Ho skryt vidare over den fantastiske samarbeidsviljen frå alle aktørane som har teke del i det trafikkfremjande arbeidet denne veka.

F.v.: Dagleg leiar Per Ove Sercan Husevik, SLT-koordinator Ellinor Bergesen og lærarane trafikklærarane Kurt Grundvoll og Jan Morten Romfog. Foto: Håkon C. Hartvedt