Opnar ny kafé i Fitjar!

Ingebjørg Habbestad Sandvik ønskjer velkomen til den nye kafeen. Foto: Kjetil Rydland.

I dag opna det ein heilt ny kafé i Fitjar, nærmare bestemt i Port Steingard på Kråko.

Den nye kafeen heiter PS Bryggekafe (forkortinga kjem naturlegvis av Port Steingard) og ligg i same bygningen som handverksbryggeriet En Liten Øl. Gjennom store glasruter inne i kafélokalet kan du sjå rett inn på bryggerikjelane når ølproduksjonen kjem i gang.



Ingebjørg Habbestad Sandvik og Oda Lund freistar med kanelluktande "kråkobollar", ein spesialitet for kaféen i Port Steingard. Foto: Kjetil Rydland.

Trekte fullt hus



Dagleg leiar er Ingebjørg Habbestad Sandvik frå Bømlo, svigerdotter til Johannes Sandvik og Jorunn Hernes. Ho fortel at kafeen trekte fullt hus ganske kort tid etter av dei opna i dag klokka 12. Allereie etter ein god halvtime hadde gjestene ete opp alt surdeigsbrødet ho hadde steikt i steinomnen sin. Utover ettermiddagen har det gått slag i slag, og på det meste hadde dei minst 60 gjester. Innandørs har dei plass til 40, og i tillegg har dei uteservering på kaien.

Samlingsplass i helgene

I sommarhalvåret vil kafeen vera open fredag, laurdag og søndag. No i palmehelga vil det vera ope frå fredag til søndag. I påskehelga opnar dei skjærtorsdag og held ope til og med første påskedag.



Opningstidene finn du på oppslag på kafeen, og vil elles bli annonserte på Facebook-sida til PS Bryggekafe, fortel den daglege leiaren.

I Port Steingard ønskjer dei å vera ein samlingsstad for dei talrike hyttebuarane i Kråko. I tillegg ser dei for seg besøk frå båtfolk og lokale fitjarbuar. Kafeen ligg rundt fem kilometer frå Fitjar sentrum. – Me vil at PS Bryggekafe skal bli ein enkel plass å snakka med folk, seier den daglege leiaren.





Ho ser for seg at det vil vera enkelt å ta med seg ungar, som vil finna mykje godt tidsfordriv ute i strandkanten. Og ho minner om at ho har redningsvestar til utlån til dei små. Ho og mannen Erlend har ungane Sigrun på eitt år og Mikal på fire.



Den blide daglege leiaren fortel er trygg på at ho skal få det til å driva kafé i Port Steingard. – Dette får eg til, for eg har ikkje prøvd før! seier ho og smiler. Ho har likevel god fagleg bakgrunn til å driva kafé, med fagbrev som kokk, og flere års erfaring med å driva Kitch ´n butikk.

Enkel, ekte og lokal mat

På menyen vil ho alltid ha suppe; denne helga er det gresskarsuppe med surdeigsbrød og bacon frå Fitjar gardsmat. Ho freistar òg med pizza; ho har ulike typar, og til ein fast pris kan du eta så mykje pizza du vil. Ein annan freistande spesialitet er kanelknutebollane som ho kallar "kråkobollar".



Ho fortel at ho satsar på enkel og ekte mat, og ikkje halvfabrikata. – Alt er laga frå botnen av, seier ho.



I det heile er ho oppteken av ekte vare, og PS Bryggekafé har etablert avtale med Fitjar Gardsmat, ved Sverre Sæterbø, Oddvar de Fine og Margaret Tislevoll. Bak disken har dei eit produksjonskjøken av høg standard, som dei leiger ut til lokale matprodusentar. Her vil òg bli utsal av lokalmat.

Skjenkerett på øl og vin

Som den første serveringsstaden i Fitjar, utanfor sentrum, har kafeen skjenkerett på øl og vin. Ølet er naturlegvis det lokale En Liten Øl. Av alkoholfrie alternativ serverer dei blant anna Spildemost, frå fruktgarden Spilde i Hardanger.



Hyttefolk har allereie uttrykt at dei er positive til tiltaket, og Ingebjørg Habbestad Sandvik vonar folk vil finna vegen til Port Steingard trivast på den ny treffstaden i Fitjar.



Pizzaen blir lagt på plass i steikeomnen. Foto: Kjetil Rydland.