Kvekkjande slagverkarar: Trym Træet og Ola Sigurd Vestbøstad. Foto: Helga Rimmereid

Mykje gøy på marknaden til Fitjar Skulekorps. I går fekk publikum høyre «kvekkande» slagverk - og dirigent Svein Roger Koppang fekk utdelt ein heilt spesiell korpslue.

Skulekorpset og aspirantane hadde ein avdeling med svært publikumsvennleg musikk, og det var skulekorpset som opna avdelinga si med det «kvekkande» nummeret.

Vidare var det solistnummer med trollmusikant Kristian Prestbø med tuba-solo. Aspirantane var solistar saman med korpset på to nummer.

Kristian Vestbøstad med parykk og tuba-solo. Foto: Helga Rimmereid.

Aspirantane. Foto: Helga Rimmereid

Musikklaget hadde og ein fin avdeling, som vart avslutta med fellesnummer saman med Fitjar skulekorps. Då framførde dei ein fanfare som Svein Roger Koppang skreiv til opninga av vindparken.

Fellesnummer. Foto: Helga Rimmereid

Lue til Koppang

I samband med marknaden fekk dirigent Svein Roger Koppang utdelt ei lue, som er første prøve-eksemplar av ei lue som NMF (Norges Musikkorps Forbund) har spurd FItjar skulekorps om å laga mønster, til og prototype på, i samband med deira 100-års- jubileum neste år.

Målet er å få ut oppskrifta og at slike huer skal strikkast over heile landet. Grunnen til at dei tok kontakt med Fitjar var «Korps på tur-luene» som korpset strikka for ein del år sidan, som vart lagt merke til. (Eigentleg var dei eit resultat av ein aprilspøk som Helga Rimmereid hadde på korpset si heimeside.

Ikkje verst at NMF kontakta Fitjar Skulekorps for å få dei til å gjere denne jobben for dei, spør du oss.

Koppang med lua. Foto: Helge Rimmereid

Tradisjon

Elles var den tradisjonelle marknaden stort sett som marknadene til skulekorpset brukar å vere. Godt med folk. Flott musikk av aspirantane, skulekorpset og Fitjar Musikklag, to åresal - og sal av mat. Nytt av året var sal av pastasalat som fall i god smak for dei som ville ha eit meir sukkerfritt alternativ til kaker og bollar.

Fullt hus. Foto: Håkon C. Hartvedt

Gode hjelpere. F.v. Benjamin Tveit Lillenes, Sara Lie Koppang, Tord Eiken Brekke og Maren Rydland. Foto: Håkon C. Hartvedt

Mange godsaker her. Foto: Håkon C. Hartvedt

Loddsalet gjekk strykande. Foto: Håkon C. Hartvedt

I følgje korpsveteran John Abotnes og kona Haldis er marknadene noko korpset har halde på med i mange, mange år, truleg mest heilt i frå starten. Ein viktig inntekstkjelde for korpset, då som no.

John og Haldis Abotnes. Foto: Håkon C. Hartvedt