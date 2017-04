Ansgar Stangeland opp/ned i «Velte-Jakob». – Ei rar, viktig oppleving, sa han etterpå. Foto: Håkon C. Hartvedt

Ein sterkt film, ditto presentasjonar frå politi, brannvesen og «Team Martin» - i tillegg til praktiske ting som «Velte-Jakob» og promillebriller, gav elevane verkeleg noko å tenkje på under trafikkdagen «Ta Ansvar» som vart gjennom ført i FKIB og Fitjar vgs i dag.

Filmen som viste sterke scener frå trafikkulykker som følgje av mellom anna rusbruk var så sterk at og sokneprest Olav Oma var tydeleg bevega då han tok ordet like etter at filmen hadde sendt sin klåre bodskap til forsamlingen: «Køyr forsiktig! Køyr ikkje når du er rusa eller har sove for lite!».

Samstundes kunne soknepresten som er med i Krisehandteringsgruppa i kommunen, gle seg over at det ingen av lysa som symbiliserte dødsulykker i trafikken i Sunnhordland måtte tennast denne gongen. Det er fire år sidan sist.

– Det er mi bøn og mitt ønskje at det må fortsetje slik, sa han varmt.

Ein tydeleg bevega Olav Oma var glad for at han ikkje trong tenne minnelys for forulukka i trafikken i år. Foto: Håkon C. Hartvedt

–Dette vil me ikkje oppleve i verkelegheita

Hos Victoria Nordbustad og Malene Solli frå 10a på Rimbareid skule, hadde og filmen gjort sterkt inntrykk.

– Dette er sterke inntrykk som me ikkje vil oppleve i verkelegheita. Filmen gav oss eit kraftig OBS!! og gjer at det kan vere lettare for oss å seie nei om me vert invitert med i bil der sjåføren har drukke, eller gje beskjed om at me vil av når sjåføren tråkkar for hardt på gasspedalen. Det er jo elles veldig lett å tenkje at «dette skjer ikkje meg», seier dei til fitjarposten.no.

Victoria Nordbustad og Malene Solli syntes filmen var eit kraftig OBS!! (Biletet er teke før filmen). Foto: Håkon C. Hartvedt

–Tenker at me har kontroll

Ida Sæterbø Fitjar og Rebecca Koløen er russ i år. Dei synest og at det var ein sterk film.

–Kvifor trur de at så mange likevel køyrer for fort eller når dei er rusa?

– Mykje av grunnen kan vere at det er så lett for å tenkje at ein har kontroll, seier dei.

Og me skjøner kva dei meiner. Det skumle med køyring i promille er jo nettopp det at ein trur oppriktig at ein har kjempekontroll, men ein eigentleg køyrer elendig.

Russ: Ida Sæterbø Fitjar og Rebecca Koløen. Foto: Håkon C. Hartvedt

Stasjonar

Ut over dagen var elevane innom ei rekkje forskjellige stasjonar. Trass i dårleg ver gjennom førte ein og stasjonane ute. Her orienterte Bård Inge Sørfonn om bilulykker og synte mellom anna fram «saksen» ein klippar laus folk frå bilar med.

Brannmann Bård Inge Sørfonn demonstrerer og fortel. Foto: Håkon C. Hartvedt

NAF let elevane få prøve seg i «Velte-Jakob» der ungdomane fekk kjenne på korleis det er å plutseleg hamne med hovudet ned. Antanas Ivanauskas og Ansgar Stangeland på Vg1 HOA var to av dei som prøvde denne.

– Rar oppleving, seier dei. – Hadde dette hendt oss i verkelegheita, hadde me truleg løsna sikkerheitsbeltet, utan å tenkja på at me då kom til å deise hovudet i taket på innsida. No fekk me instruks om kva me skulle gjere om me kom i ein slik situasjon.

Antanas Ivanauskas og Ansgar Stangeland er to av dei som prøve «Velte-Jacob». Foto: Håkon C. Hartvedt

Vegvesenet stilte med promillebriller. Denne gongen skulle ungdomane prøve å sparke ballen på fotballvis med desse brillene på. Det synte seg å vere svært vanskeleg. Dei bomma rett og slett på ballen. Tidlegare har me sett folk som var sikre på at dei gjell midt på ein kvit linje med slike briller medan dei eigentleg gjekk ein halv meter utanfor.

Innandørs var det stasjonar med Brannvesenet, Sunnhordland trafikkopplæring, politiet, og krisehandteringsgruppa.

«Team Martin»

Team Martin handlar om Martin som vart så sterkt skada i ei trafikkulykke at han framleis treng to personlege assistentar for å meistra kvardagen.

I dag kom han med sin far, assistentane og ressurspersonane Trond Boye Hansen og Helge Bærland. Her fekk alle ungdomane møte ein levande person som i Kultursalen kunne fortelje om ei ulykke som forandra livet hans totalt - og om tida etterpå - godt assistert av dei andre nemnde personane.

Opplegget i dag var for 9.-10. klasse ved Rimbareid skule og vg1,2,3 ved Fitjar vgs i tillegg til faglærarane deira.