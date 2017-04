Første rankingløpet i orientering

Løypestikkar Sigmund Sætre ser til at Sigvald Robberstad frå Halsnøy o-lag kjem seg av garde, medan Jarle Halland ventar på tur. Foto: Kjetil Rydland.

Det første rankingløpet gjekk av stabelen frå Olstjødno tysdag ettermiddag, med bra deltaking frå heile Sunnhordland

Fitjar Idrettslag hadde hovudansvaret då o-folket i Sunnhordland møttest til årets første rankingløp. Base og innkomst i tysdagens løp var ved Olstjødno, medan starten var plassert rundt 10 minutt lenger oppe mot Kidnavatnet.



Ved Olstjødno var det utdeling av fire ulike kart; og oppe ved start stod løypestikkar Sigmund Sætre og såg til at alle kom vel av garde. Dette er eit lett terreng å springa orientering i, etter det me forstår på ekspertisen. Og veteran Harald Westerheim slo fast at løypestikkaren hadde laga til gode løyper.



Totalt stilte 46 orienteringsløparar i alle aldrar til start. Som vanleg var aldersspreiinga stor blant dei friluftsglade o-løparane.



Dagens bestemann blei ikkje uventa Kenneth Westerheim, som vann den sprekaste klassen med tida 29,07 i den lengste løypa. Elles merkar me oss at Per Audun Kloster frå Fitjar vann klasse H70 framfor Reidar Brevik.



Klassen med største deltaking var H-Open, med åtte startande. Her gjekk Johannes Olsen frå Fitjar heilt til topps.

Komplette resultatlister over tysdagens løp finn me på nettstaden Eventor.







Selma Andresen på 10 år er inne i sin andre sesong som o-løpar, ho fyller 11 år i sommar. Ho kom i mål på 42,24. Broren Magnus på åtte år er for nybyrjar å rekna, medan vesle Olav på fem ikkje får vera med enno. Foto: Kjetil Rydland.



Veteranen Reidar Brevik sprang inn til 2.-plass i klassen H70 på tida 41,02 sek. Foto: Kjetil Rydland.



Dagens raskaste, Kenneth Westerheim går i mål som vinnar i den sterkaste klassen. Foto: Kjetil Rydland.