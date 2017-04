Fitjarrussen samla inn 50 000 kroner til Krafttak mot kreft. Foto: FP-arkiv/HCH

Som fitjarposten.no tidlegare har skrive jobba fitjarrussen og i år for Krafttak mot kreft. Resultatet vart 50 000 kroner. No takkar Kreftforeningen i ei pressemelding som du kan lese nedanfor.

- - -

Kreft bryr seg ikkje, men det gjorde du!

Dei siste vekene har godt over 25 000 personar rundt om i landet engasjert seg på ulikt vis i eit Krafttak mot kreft. Og for eit krafttak dette har vore. I skrivande stund har vi passert 44 millionar kroner i innsamla beløp.

I Hordaland og Sogn&Fjordane er talet nesten 6.2 millioner kroner! Eit beløp som i seg sjølv er svimlande. Når målet vårt var 40 millionar kroner, seier det seg sjølv at vi i Kreftforeningen er svært nøgde med årets aksjon. Det er utruleg kjekt å sjå kor motiverte til dømes russen har engasjert seg i aksjonen. Berre på Fitjar vidaregåande skule blei det samla inn over 50 000 kroner! Vi kunne nemnt mange fleire. Dette er rett og slett eit fantastisk krafttak mot kreft.

Vi ønskjer difor å rette ein stor takk til alle de som har gitt av sin tid, både frivillige, russen, lag og foreningar. Og så ønskjer vi å rette ein ekstra stor takk til alle dei kreftramma som har stått fram med sine sterke og personlege historiar. Vi er svært takksame og audmjuke for den innsats og engasjement de alle har vist før, og under desse aksjonsvekene. Utan dykk hadde ikkje dette vore mogleg.

Og til alle dykk som har gitt på bøssene og/eller via Vipps eller digitale innsamlingar: Tusen hjarteleg takk skal de ha! Vi lovar å forvalte pengane godt. Kvar krone kjem godt med.

Pengane som er samla inn skal i år gå til forsking på livsforlengande behandling og tilbod til alle som lever med uhelbredeleg kreftsjukdom. Målet er at dei som er ramma skal få så mange gode år som mogleg, med best mogleg livskvalitet, både for den som er sjuk og for deira pårørande. Vi ønskjer kort fortalt å gi dagar til livet, og liv til dagane. No kan vi ta fatt på dette arbeidet takka vere dykk frivillige og givarar. Saman skapar vi håp!

Sjå og www.krafttakmotkreft.no

Anne Lise Ryel generalsekretær i Kreftforeningen og Geir Vangsnes, distriktssjef Bergen.