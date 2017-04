Kystsogevekene for 21. gong

Dei første åra var Håkonarspelet eit fast innslag i Kystsogevekene. Arkivfoto FP/KR.

Også i år vil Kystsogevekene presentera lokal kultur frå Gulen i nord til Sveio i sør, skriv Kjell Magnus Økland i ei pressemelding.

Kystsogevekene går i år av stabelen frå 12. august til 17. september. Opninga av dei 21. Kystsogevekene er lagt til Strusshamn på Askøy.





For dei som går svanger med eit potensielt arrangement, er det no tid for å starta planlegginga. Ta gjerne kontakt med dagleg leiar for Kystsogevekene, Kjell Magnus Økland, for å drøfta idear.





Han minnar elles om at leveringsfristen for det som skal med i programheftet i år er 1. mai, medan fristen for å søkja arrangementsstønad frå Kystsogevekene er 1. juni. Send søknaden til Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den. .



Døme på utgifter som ein kan søke tilskot til er leige av instruktør/omvisar/foredragshaldar, honorar til artistar, notar og kostyme, leige av veteranbåt eller buss, og produksjon av materiale til utstillingar





Kystsogevekene går føre seg i 22 kommunar frå Gulen i nord til Sveio i sør og du finn meir informasjon på www.kystsogevekene.no.



Kjell Magnus Økland tok over som dagleg leiar for Kystsogevekene i januar 2017. Han kan kontaktast på 95 04 67 39 eller Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den..