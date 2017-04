FAU med fokus på trygg trafikk

Silje Devik, Hilde Førre, Karin Stokken, Jostein Lillenes, Therese Nysæther og Modgunn Vik i FAU engasjerer seg i trygg trafikk. FAU-medlemmene Lillian Kongestøl Vik og Gro Hatlevik var ikkje til stades då biletet blei teke. Foto: Kjetil Rydland.

Fitjar er inne i ei veke med ekstra fokus på trafikksikring, og FAU ved Rimbareid skule er blant dei som engasjerer seg for fullt.

Hilde Førre i FAU ved Rimbareid skule fortel at trafikksikringsveka er eit samarbeid mellom politiet, Fitjar kommune, SLT-koordinatoren, Fitjar vidaregåande skule, krisehandteringsgruppa ved helsesøstrene og soknepresten, og Fitjar Frivilligsentral.





FAU ved Rimbareid har teke kontakt med ordførar Wenche Tislevoll og skulesjef John Karsten Raunholm om sikker skuleveg. Me bad om innspel frå foreldre i forkant, og fekk til eit positivt møte.





Som alle andre, ønskjer foreldra i FAU heile tida tryggare skuleveg. – Her de innspel, ta kontakt med FAU! Dei representerer alle foreldra til elevane i 1. til 10. klasse ved Rimbareid skule.



No ønskjer FAU å gjera sitt til at fokus blir sett på trygg trafikk og å ta ansvar. – Me oppmodar alle til å tenkja tryggleik i trafikken, særleg på skulevegen, seier Hilde Førre i FAU, ta omsyn til at det er små barn på vegen!



No oppmodar dei andre foreldre i Fitjar om å snakka tryggleik ved middagsbordet.





– Foreldre, ta opp med ungane kva veg dei tar til skulen – og be dei tenkja over om éin veg er tryggare enn ein annan, seier FAU-leiar Therese Nysæther, og at det ikkje alltid er lurt å ta ein snarveg. Ho minner om at ungane ikkje er modne nok til å skjøna konsekvensar.





Ho ber foreldra snakka med ungane sine om sikkerheitsutstyr som refleks og sykkelhjelm. – Snakk med ungane om utstyr som refleksvest og sykkelhjelm, og sjekk gjerne at sykkelen er i teknisk stand



– Me vaksne må vera gode forbilde! understrekar FAU-medlem Jostein Lillenes til slutt, før me tek oss ein tur gatelangs og ser på eit par farlege, men freistande snarvegar midt i Fitjar sentrum.



Silje Devik kryssar ikkje gata her. Foto: Kjetil Rydland.