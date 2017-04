Frå ein tidlegare trafikksikringsdag. Her er det politiet som orienterer. Arkivfoto: FP/HCH

VI har nettopp starta på «trafikksikringsveka», og mykje skal skje i FItjar òg. Detaljar om det finn du i pressemeldinga nedanfor.

«Fleire år med negative tal i trafikkulukker og sågar dødsulukker, ønskjer Fitjarbuen å halda oppe fokus på førebygging kring trafikk, og me ser at dette har god effekt.

Dei seinaste år har ein dødsulukkene gått ned, men likevel ingen grunn til å la fokuset kvila kring førebygging kvila. Ei arbeidsgruppe kring førebyggjande trafikk har arbeidd fram planar for denne veka. Barneskulane, ungdomsskulen og alle i vidaregåande skule vil ha eit opplegg kring trafikk denne veka. Det vil òg bli ein eigen trafikkdag for seniorane på fredag.

Selevik skule

Trafikk/sykkeldag 6.april: Her vil ein gjennomgå teoridel med trafikkreglar Vidare vil det bli «gå-løype», sykkelvask, sykkelkontroll , sykkel-løype og opplegg for alle klassetrinn 1-5.klasse .

Øvrebygda skule

Dei har ein del utfordringar kring trafikk og vegarbeid rundt skuleruta, og snakkar om korleis ein best mogleg skal ferdast i dette området på ein trygg måte. Rektor seier at trafikk har høg fokus på hausten i barneskulane. Dei ønskjer seg besøk av politiet.

Rimbareid skule

Her vert det tur/ekskursjon til sentrum for å sjå på trafikkpunkt som kan vera farlege i høve kryssing av veg.

Vidare skal dei læra trafikksong og ha fokus på sykling, hjelmbruk, refleks, skilt, bilbelte, ulike filmar kring trafikksikkerhet. Dei vi snakka om trafikkfarleg kryssing av gangfelt. Ellers nemner dei stikkord som: Videosnuttar, diskusjon, kahoot, trafikksikingsdag (9.og 10.trinn deltek der).

10.trinn vil òg ha etterrefleksjon fredagen, dei skal lesa novella « At døda et barn» og ha oppgåver og evaluera trafikksikringsdagen. Skulen har kontakta Politiet og ønskjer seg synleg patrulje i sentrum når elevane går til skulen og ei felles samling med Politiet med tema mjuke trafikantar.

Barnehagane

Dette er like før påskehøgtid, og barnehagane har naturleg nok fokus på påske og påskevandring og litt andre aktivitetar, men i mai vil hovudfagområde vera nærmiljø, samfunn og trafikk, spesielt for førskuleborna.

Nokre av barnehagane har hatt oppe trafikksikring og refleksdag i den tida det var mørkt ute. Barnehagane er opptekne av sikkerheit i bil og er nøye med å sikre borna når dei er ute og går i trafikken òg.

Trafikk-dagen «Ta ansvar» i Fitjar

Denne dagen er på torsdag (6.4) og er tilrettelagt for 9.og 10.trinn og 1.-3.vidaregåande skule i Fitjar og vert arrangert annakvart år. Skulane samarbeider tett med arrangementkomiteen for å skapa ein best mogleg haldningsskapande dag kring trafikk.

Tidspunktet er lagt så nær russefeiringa som mogleg, slik at kunnskapen er friskt i minne. Elevane skal igjennom eit program som startar kl 08.50 med samling og program i kultursalen, og med minnestund over trafikkofre. Deretter skal dei ut på praktiske og teoretiske postar.

På plass er Politiet, NAF med Veltejacob (autentisk velt ), bråstopp-maskin og Statens Vegvesen er og med. Fitjar brannvesen har to postar. Det har og Sunnhordland trafikkopplæring som har fokus på sikkerheit både i bil og med tohjuling.

Kommunen si krisehandteringsgruppe har eigen post og til slutt avsluttes dagen med foredrag med «Team Martin» med avsluttande appell frå skulesjef. Det heile varer til kl 13.55

Seniordag

Fredag 7. april vert det «Seniordag» under tittelen: «Inn i framtida som senior i trafikken». Arrangementet dinn stad ved Fitjar Seniorsenter mellom kl 09 00 – 12.00 .



Sunnhordland Trafikkopplæring vil friske opp tema kring: Vikeplikt, rundkjøring, vegoppmerking, motorveg, lys og parkering.

Det vil òg bli fokus på nye reglar og bestemmelsar for seniorgruppa og kva som kan vera lurt med omsyn til å halda seg orientert om i trafikken. Det vil og bli fokus på rett bruk av ABS, ESP og riktig bruk av bilbelte og sikring, både teori og praktisk del. Ein ønskjer alle seniorar i Fitjar velkomne. Det er gratis.

Trafikksikringsveka er støtta av Hordaland trafikksikringsutval.

Arbeidsutvalet i trafikksikringsveka har bestått av: Krisehandteringsgruppe ved Helsesøstre og sokneprest, rektor ved Rimbareid skule, skulesjef, Inspektør Fitjar vidaregåande skule og førebyggjande Politi og SLT-koordinator.»