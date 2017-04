I morgon får folk i Fitjar gje sitt bidrag til Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon, skriv kyrkjelydsprest Fridleif Lydersen i ei pressemelding.

Akkurat no er det ei kritisk tørke i fleire afrikanske land. Over 660 millionar menneske må drikke ureint vatn. Den 4. april skal folk i Fitjar sokn få gje sitt bidrag når Fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp feirar 50 år.

Det er i kriser at tilgangen til vatn er ekstra kritisk. Om det vert bygd brønnar i vanlege tider, så er det fleire menneske som får tilgang til reint vatn når ei tørkekrise slår inn, slik den gjer i Somalia, Sør-Sudan og landa rundt Tsjadsjøen akkurat no.

Kirkens Nødhjelp jobbar alle desse stadene, og i fjor fekk organisasjonen inn 34 millionar kroner under sin fasteaksjon. Pengane sørger for at mange tusen menneske får tilgang til reint drikkevatn, og på den måten reddar menneskeliv.

Landsdekkande aksjon gjennom 50 år

Fasteaksjonen finn stad i byar og bygder over heile landet, og det er i år 50 år sidan den første fasteaksjonen. I fjor vart det samla inn 53 000 kroner i Fitjar sokn.

– Det er me veldig godt nøgde med, men det hadde jo vore moro å samla inn endå meir i år, skriv kyrkjelydsprest Fridleif Lydersen.