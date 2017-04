Ny flor på Rimbareid – ei stor investering

Lars Ove Rimmereid ser utover tomta der han om eit halvt år vil ha ny lausdriftsflor til 50 mjølkekyr. Foto: Kjetil Rydland.

Det er ingen liten flor Lars Ove Rimmereid er i ferd med å byggja – her blir det plass til 50 mjølkekyr, medan ungdyra blir i gamlefloren.



På Rimbareid er bonde Lars Ove Rimbareid i full gang med å byggja ny flor, og me var oppe i tomta og såg på arbeidet ein regnversdag denne veka.





Annankvar generasjon byggjer driftsbygning!

Her på garden byggjer annankvar generasjon ny driftsbygning – dei andre byggjer nytt bustadhus, seier Lars Ove Rimmereid.

– Derfor blei det ny driftsbygning på meg, smiler han.



Floren der han i dag har 25–30 mjølkekyr, blei bygd i 1975. Då var framleis bestefar Lars Rimmereid eigar, sjølv om far Olav Rimmereid var i full gang. Løa blei bygd av bestefar for vel 60 år sidan.



Lars Ove Rimmereid med teikninga av den nye floren på 760 kvadratmeter. Foto: Kjetil Rydland.

Lausdrift og mjølkerobot

Når nyefloren på vel 750 kvadratmeter står ferdig i august, har Lars Ove plass til 50 mjølkekyr. Her skal kyrne gå lause; på nybygg har lausdrift allereie vore påbode i fleire år, seier Lars Ove.



I forskrift av 2013 er fristen for innføring av lausdrift i eldre fjøs utsett frå 2024 til 2034. Sjå heimesida til Mattilsynet. (Red. merknad)



Heilt full blir nok ikkje nyefloren med det første, men Lars Ove reknar med å auka talet på mjølkekyr til rundt 40 i løpet av forholdsvis kort tid.



I den nye floren blir det berre plass til mjølkekyrne; ungdyra skal vera i gamlefloren.



Når kyrne flyttar inn i nyefloren, blir det slutt på mjølkinga for Lars Ove; då lar han roboten overta denne jobben. Det er ei stor investering, og det er kritisk at den verkar 24 timar i døgeret. Kyrne går sjølve til mjøleroboten 2–5 gonger i døgeret. I snitt lar kyrne seg mjølka 2,7 gonger i døgeret dersom dei har ein robot tilgjengeleg.

Roboten til Lars Ove har kapasitet til 60 kyr; han har valt å investera litt ekstra no, fordi det er dyrare å utvida seinare.



Danskane som set opp driftsbygningen bur i vognene sine medan dei er i arbeid hos Lars Ove. Foto: Kjetil Rydland.

Dansk spesialfirma på driftsbygningar

Sjølve bygningen er det firmaet Svend Aage Christiansen AS som har hovudansvaret for.



Ein slik driftsbygning er så pass spesiell at lokale leverandørar ikkje har så mykje erfaring. Derfor står dei ikkje i kø for å få levera, etter det me forstår.



Svend Aage Christiansen Norge AS er eit dansk firma som er spesialist på bygg for landbruket, og har sidan 1985 vore med og sett opp meir enn 3000 driftsbygningar.



Som byggherre er Lars Ove Rimmereid hovudansvarleg for HMS-en på prosjektet. Han gler seg derfor over å sjå at firmaet ser ut til å ha alt i orden. HMS-permane er på plass, seier han, og til dømes medarbeidarsamtalar gjennomfører dei etter prosedyre, også når folk er på jobb hos han her på Fitjar.



Han er fornøgd med samarbeidet, og fortel at dei er hyggelege folk som er lette å snakka med. I regnvêret den dagen me kjem oppom, bekreftar basen at den beste oppfinninga som nokon gong er gjort, er oljehyre!



For tida held danskane på med gjødselkjellaren, eller mottinga, under floren. Lars Ove fortel at han la ned røyr for mange år sidan, slik at han kan pumpa ut møkka over størsteparten av jorda si. Det har han spart mykje arbeid på i ettertid. – Det har vore ei god investering, seier han.



Danskane har òg ansvaret for underleverandørane av røyrlegging og elektro, fortel Lars Ove. Men mjølkeroboten og båseskilje er det Felleskjøpet Rogaland Agder som leverer.





Danskane set pris på godt regntøy under arbeidet med gjødselkjellaren. Foto: Kjetil Rydland.

Byggjer ikkje på steingrunn!

Grunnarbeidet er det einaste Lars Ove har gjort sjølv. Betongen er det Ølen Betong som leverer, og steinen i grunnen kjøper han av Engevik & Tislevoll, som har steinknuseverk i Gjersåsen like i nærleiken.



– Eg har bruk for ein god del stein, seier Lars Ove, for her står alt på leire. Han må ha minimum 30 cm med stein i botnen, men i mesteparten av grunnen er det mykje meir stein.



Så langt har han fått levert 120 lass med stein, men han må nok ha 120 lass til. Han legg til at han er svært godt fornøgd med leveransen frå steinbrotet til Engevik & Tislevoll.

Treng meir gras

Etter kvart som han aukar talet på mjølkekyr, må Lars Ove ha meir fôr, og han vil helst dyrka sitt eige fôr.



Han er ikkje heilt sikker på kor stort areal med gras han slår kvart år. I tillegg til Skålavikjo paktar han to nabogardar på Rimbareid. Han er oppteken av å dyrka nok gras.



Det er drøvtyggjarane som kan nytta seg av gras, minner han om.

– Og jo betre avling du får på bakkane dine, jo betre økonomi blir det, seier Lars Ove.

Stor investering – men Lars Ove søv godt

Lars Ove vedgår at det er ei stor investering; ca. 8 millionar kjem den nye floren på. Men han reknar med at det må til om han skal fortsetja med gardsdrifta.



Han vedgår at det ikkje er noka gullgruve, og han reknar ikkje med at inntekta vil auka etter den store investeringa.



– Men det er ei god investering både i dyrehelse og i mi eiga helse, meiner han.



Og legg til at han søv godt, sjølv om det er mykje pengar.



På Rimbareid ligg det godt til rette for å pumpa møkka utover jorda, spesielt etter at Lars Ove la ned røyr for mange år sidan. Foto: Kjetil Rydland.