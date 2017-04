Handfjellssåto – nytt TellTur-mål

Handfjellssåto, ny topp i TellTur-programmet. Foto: Kjetil Rydland.

TellTur-sesongen er i full gang, og me har testa ut eit av dei nye turmåla.



TellTur har blitt umåteleg populært her på øyo, og er heilt tydeleg med på å få folk ut på tur. Sesongen kom i gang i veka som var, og me som følgjer med på den slags, kan gå inn på nettet og sjå at spreke menn og kvinner allereie har begynt å registrera seg på dei ulike turmåla.



Bak tiltaket står Friluftsrådet Vest og dei andre friluftsråda i Noreg. Stord-Fitjar turlag har merkt stiar og lagt ut heile 12 postar i Fitjar kommune til årets sesong. Fitjar kommune vil trekkje eit gåvekort på kr. 500 blant dei som har delteke på TellTur i kommunen. Friluftsrådet Vest gir ein tursekk til ein av dei som går alle turane i Fitjar.



Fleire av turmåla i Fitjar er nye av året, sjølv om dei nok tør vera godt kjende av fjellfolk. Eitt av desse er Handfjellssåto, den godt synlege toppen på 465 moh. heilt nordaust i vindmølleparken. Enklaste måten å koma dit er å sykla, 7-8 km frå Olstjødno. Den greiaste måten å koma dit til fots er å følgja stien oppover frå Osternes skule sør/søraust til Landsåto, eit annaTellTur-mål.



Deretter kan du ta inn på vegen og følgja den fram til nordsida av Handfjellsåto, der er sett opp skilt som viser veg opp til toppen.



Om du ikkje allereie er i gang føreslår me at du sjekkar ut denne nettstaden til TellTur. God tur!



Frå toppen av Handfjellssåto er det god utsikt i alle retningar, også mot Nuen, Tindane og Grønafjedlet. Foto: Kjetil Rydland.



Flott utsikt over Reksteren og nordover fjorden. Foto: Kjetil Rydland.









Landahytto er nyoppussa. Handfjellssåto er toppen litt til venstre for midten av biletet. Foto: Kjetil Rydland.



Utsikt frå Landasåto over Osternes mot Austevoll. Foto: Kjetil Rydland.