Ikkje heilt gratis likevel

Fitjarposten skreiv nyleg om at Radio Fitjar fekk ein gratis sendar frå Radio Sunnhordland. Heilt gratis vert det likevel ikkje å ta sendaren i bruk.

– Problemet er, for å seie det litt enkelt, at ein «boks» inni den sendaren me har no, ikkje er kompatibel med boksen i den nye sendaren, seier styreformann Sigmund Sætre til fitjarposten.no.

– For å gjere den nye sendaren kompatibel treng me rundt 20 000 kroner. Så me har framleis ei utfordring i å komme ajour med dette. Men me har søkt både Kraftlaget og Sparebank Vest om midlar, så no er det berre å vone at me vert tilgodesett med det, legg han til.