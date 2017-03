På dette området like ved den gamle campingplassen på Fitjar, kan du gjere avtale mellom kl 10.00 og 12.00 i dag om å få tilkøyrt mold. Bilen på biletet har ingenting med saka å gjere. Foto: Håkon C. Hartvedt

Mykje jord vert gravd opp under arbeidet med vegen Rimbareid-Vik. No tilbyd Vasbakk & Stol gratis jord til fitjarbuar ønskjer å få tilkøyrt eit lass eller to.

Så langt har berre Karl Andre Rydland fått glede av denne. Det kan du lese om her.

No ønskjer prosjektleiar Robert Balzer å opne opp for at fleire kan få. På dei vanlege kvardagane er det vanskeleg å organisere dette. Men i dag, laurdag, vil Balzer sjølv vere til stades på den gamle campingplassen på Rimbareid mellom kl. 10.00 og 12.00 og gjere avtale med dei som ønskjer å få slik mol tilkøyrt.

– Kvifor gjer de dette?

– Vel, det er mykje jord Mykje meir enn me kan køyre til Rydland. Eg vonar difor at fitjarbuen vil hiva seg på eit slikt tilbod og mogelegheit til å skaffa seg gratis jord, smiler Roberto Balzer, til slutt.